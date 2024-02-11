“علشان محدش يضحك عليك”.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2024.. اعرف كيلو السكر بكام

زاد البحث من قبل المواطنين لمعرفة أسعار السلع في المنافذ التموينية لشهر فبراير 2024، حيث يقم عدد كبير من المستفيدين من البطاقات التموينية بالبحث لمعرفة الأسعار وصرف السلع، حيث تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كافة السلع الأساسية لصرفها ضمن مقررات البطاقة، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كل ما يخص أسعار السلع التموينية.

أسعار السلع التموينية لشهر فبرابر 2024

يتم صرف السلع التموينية من خلال 40 ألف منفذ من بقالي التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية في كافة أنحاء مصر، وأسعار السلع التموينية جاءت كالتالي: