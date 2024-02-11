يا ترى هتقبض شهر فبراير ولا لا ؟! جدول اسماء المقبولين في تكافل وكرامة بعد زيادة نصيب المستفيد

جدول اسماء المقبولين في تكافل وكرامة تزايدت عمليات البحث في الأيام الأخيرة عن جدول الأسماء الجديدة في برنامج “تكافل وكرامة”، حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن ظهور الأسماء الجديدة في البرنامج، تمت إضافة هذه الأسماء بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وذلك لزيادة عدد الأسر الحاصلة على معاش “تكافل وكرامة”، خاصة في ظل غلاء الأسعار والظروف الاجتماعية الصعبة التي يمر بها المواطنون في مصر خلال الفترة الأخيرة.

جدول اسماء المقبولين في تكافل وكرامة

أفصحت السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن استقبال أكثر من نصف مليون أسرة جديدة ذات دخل محدود للاستفادة من مشروع “تكافل وكرامة”، وذلك ضمن خطة الوزارة الشاملة لدعم جميع الفئات الاجتماعية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

شروط التقديم في تكافل وكرامة 2024

لتقديم طلب للحصول على معاش “تكافل وكرامة”، يجب تقديم تقرير مفصل عن حالة الشخص وأسرته:

معلومات عن الشخص المتقدم وزوجته، بما في ذلك البيانات الشخصية مثل الاسم، تاريخ الميلاد، رقم البطاقة القومية وحالة الزواج.

عدد الأطفال في الأسرة وأعمارهم.

وضعية الأسرة الاقتصادية والاجتماعية، مثل مستوى الدخل وظروف المعيشة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم إثبات بأن المتقدم غير عامل في القطاعات الحكومية أو الخاصة، يمكن أن يشمل ذلك شهادة عدم العمل من جهة العمل السابقة أو شهادة من الجهات المختصة.

يجب أن يكون المتقدم وأفراد أسرته مصريين الجنسية.

يتعين تقديم الوثائق المطلوبة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وفقا للإجراءات المحددة.

برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي

فيما يلي خطوات الاستعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج “تكافل وكرامة” بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي: