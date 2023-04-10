أفادت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بصفة رسمية عن تحديد تقويم دراسي جديد للعام 1445 هـ، وذلك بالإعلان عن مواعيد بداية الفصول الدراسية لعام 2023 هـ، وتحديد موعد عودة المعلمين إلى مقاعدهم. كذلك أُطلق نظام جديد للـ عام الدراسي المقبل في المملكة، نقدم لكم موعد بداية الدراسة في السعودية 1445 والتقويم الدراسي بالسعودية، وكافة التفاصيل، تابعونا.

موعد بداية الدراسة في السعودية 1445 والتقويم الدراسي بالسعودية

أفادت وزارة التربية والتعليم عبر الرابط المخصص لها في موقع وزارة التعليم السعودية بتحديد موعد بدء العام الدراسي 2024 في المملكة العربية السعودية، ونشر جدول تفصيلي بجميع التواريخ المهمة حول هذا التقويم، تم الإعلان عن تبني نظام الفصول الثلاثة في التقويم الدراسي لعام 2023، وسيبدأ الموسم الدراسي من 28 أغسطس 2023، الموافق لـ12 صفر 1445.

التقويم الدراسي 1445 السعودية

حددت وزارة التعليم السعودية خطط التقويم الدراسي للعام 2024، حيث تم تحديد برامج العام الدراسي 2023-2024 ونشرتها في هذا الشأن.

يتضمن العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية ثلاث فصول دراسية.

كذلك أن تكون مدة أجازه الشتاء أسبوعين.

يتعين أن يستمر العام الدراسي الجديد لمدة ١٨٢ يوماً.

ستكون بداية الفصل الدراسي الثاني 1445 في المملكة العربية السعودية يوم ثالث ديسمبر عام 2023.

سينتهي الفصل الدراسي الثاني في عام 2024 في يوم 2 من شهر مارس.

من المقرر أن تبدأ الفصل الدراسي الثالث في المملكة في تاريخ 12 مارس 2024.

أيّدت وزارة التعليم السعودية أن آخر يوم للفصل الدراسي يكون في 28 يونيو 2024 أو الخامس من يوليو في نفس العام.

اجازة العام الدراسي 1445

يتضمن التقويم الدراسي للعام 1444 ثلاثة فصول مع فترات إجازة تفصل بينها. وأعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية تقويم إجازات السنة الدراسية 2024 على الشكل التالي

يوافق الدمج يومي الأربعاء والخميس الموافق 21 و22 سبتمبر إجازة اليوم الوطني.

ستحل أجازة الفصل الدراسي الأول يوم 14 نوفمبر.

سيكون يوما 22 و23 فبراير إجازة بمناسبة الذكرى السنوية للتأسيس.

ستبدأ عطلة الفصل الدراسي الثاني في الثاني من شهر مارس 2024.

وبالمثل، يتم تحديد يوم 13 أبريل 2024 كإجازة عيد الفطر المبارك.

التقويم الدراسي 1445 بالأسابيع

تم تفصيل جدول الدراسة لعام 2024 في أسابيع وضم تفاصيل محددة للبرنامج التربوي.

تتضمن الفصل الدراسي الأول للعام 1444/1445 مدة تبلغ 13 أسبوعًا.

ستكون مدة الفصل الدراسي الثاني 1445 ثلاثة عشر أسبوعًا أيضًا.

يتألف الفصل الدراسي الثالث من 13 أسبوعا وينتهي في عام 2024.

يتكون العام الدراسي 2023-2024 من تقريبًا 183 يومًا.

في العام الدراسي 1445 هجرية، يبلغ عدد أيام الإجازة في المملكة العربية السعودية 56 يومًا.

التقويم الدراسي للسنوات القادمة

بالنسبة لجدول الأعمال التعليمية في المستقبل في المملكة العربية السعودية، تم وضع خطوط توجيهية أساسية لفترات الدراسة كما يلي

سيكون بداية العام الدراسي للعام 2025/2024 في يوم 26 أغسطس 2024، وسيتم انتهاء العام الدراسي في يوم 28 يونيو للعام التالي.

سيبدأ العام الدراسي 2026/2025 في تاريخ 25 أغسطس 2025 و سينتهي في 27 يونيو 2025.

في ختام مقالنا قدمنا لكم موعد بداية الدراسة في السعودية 1445 والتقويم الدراسي بالسعودية والاختبارات، والتقويم الدراسي 1444 الفصول الثلاثة، وأيضًا التقويم الدراسي 2023-2024 في السعودية.