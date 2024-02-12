اي فوتبول تفاجئ لإصداراتها عودة بكجات مجانية صامويل ايتو 102 أخيراً وكوينز بيس ببلاش هدايا تقدر تشرج ١٠ إلاف كوينژ 2024

تعتبر لعبة بيس إي فوتبول واحدة من الألعاب البارزة، يستمتع اللاعبين فيها بتجربة فريدة حيث يمكنهم الاستمتاع باللعب ضمن فرق متنوعة، مما يساعد في تجميع جمهور ضخم من المحبين حول العالم وتعتبر البكجات المجانية للعبة اهم ما يميز تجربة اللعب حيث يمكن للاعبين من تعزيز فرقهم بمجموعة متنوعة من اللاعبين العالمين، اختيار الزي المختلف، والأندية البارزة، وغيرها من الميزات المثيرة.

بكجات مجانية صامويل ايتو كوينز بيس 2024

يمكنك الحصول على بكجات مجانية في لعبة بيس إي فوتبول بسهولة، حيث يمكنك الاستفادة من طرق متعددة للشحن دون الحاجة لدفع أي رسوم. فبمجرد القيام بأي طريقة منهم، ستحصل على العديد من الهدايا، بما في ذلك اللاعبين الأسطوريين مثل ديفيد فيا بتصنيف 102، واللاعب الأسطوري صامويل إيتو بتصنيف 105، والعديد من اللاعبين الآخرين الذين ينتظرهم محبو لعبة بيس. وأحد هذه الطرق هو تسجيل الدخول اليومي، حيث تقدم حملة تسجيل الدخول الأسبوعية يوم الخميس 50 كوينز مجانية، مما يجعل إجمالي الحصول على 200 كوينز في الشهر.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم حملة جديدة يوم الاثنين، حيث يحصل كل مستخدم على 20 كوينز مجانية يوميًا. يمكنك تجميع 120 كوينز خلال الأسبوع من خلال هذه الحملة. يتطلب الحصول على هذه الكوينز الدخول اليومي إلى اللعبة، وفي حالة تجاوز يوم من دون تسجيل الدخول، لا يتم الحصول على الكوينز في ذلك اليوم.

هل تعمل بيس على البلايستيشن؟

بعد التحديث الأخير أصبحت لعبة بيس إي فوتبول تعمل على أجهزة البلايستيشن، وتشمل اللعبة تحسينات كاملة في الرسومات والجرافيك، ويمكنك الاستمتاع بها على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية بالإضافة إلى أجهزة البلايستيشن.