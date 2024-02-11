زيادة حتى 900% .. موعد صرف رواتب شهر فبراير 2024 وحساب قيمة المعاش بعد الزيادة

يبحث الكثير من الموظفين والعاملين بمختلف قطاعات وهيئات الدولة عن موعد صرف رواتب شهر فبراير 2024 حيث أعلنت وزارة المالية المصرية عن بداية صرف رواتب شهر فبراير 2024 وذلك يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024 ، وقد اعلن الرئيس السيسي عن حزمة جديدة من القرارات يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024 وذلك بزيادة الحد الأدني للمعاشات بنسبة 50% ليصبح الحد الأدنى للمعاشات 6000 جنيهًا ، بينما تم زيادة جميع أجور العاملين في الدولة بقيمة 1000 جنيه إلى 1500 جنيهًا.

موعد صرف رواتب شهر فبراير 2024

يبدأ صرف رواتب شهر فبراير 2024 يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024 وتستمر صرف رواتب شهر فبراير لجميع العاملين بالدولة لمدة 6 أيام متتالية ، وقد اعلنت وزارة المالية المصرية أن الزيادة الجديدة على المرتبات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية يبدأ صرفها بداية من شهر مارس 2024 ، ويتم صرف رواتب شهر فبراير 2024 بدون زيادة جديدة ، ويمكن لجميع الموظفين بهيئات الدولة المختلفة صرف رواتب شهر فبراير من جميع ماكينات الصرف الآلي أو من خلال البنوك المصرية.

موعد زيادة المرتبات الجديدة 2024

أعلن الرئيس السيسي أن سيتم زيادة رواتب جميع العاملين بالدولة بداية من شهر مارس 2024 وذلك لمساندة جميع المواطنين في تخطي الازمة الاقتصادية وأزمة غلاء الاسعار التي يشعر بها الكثير من المواطنين في الفترة الاخيرة الماضية ، ومن الجدير بالذكر أن الكثير من المواطنين يستقبلون شهر رمضان المبارك خلال شهر مارس 2024 وذلك يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024.