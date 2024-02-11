قائمة مسلسلات رمضان.. قائمة مسلسلات شهر رمضان المبارك 2024 على قنوات MBC أبرزها “الحشاشين، الكبير اوي”.

لم يتبق سوى ايام قليلة على شهر رمضان المبارك التي ينتظره ملايين المسلمين في مختلف أنحاء دول العالم، ليبدأ الكثير منهم بالبحث عن قائمة المسلسلات التي يتم عرضها في شهر رمضان، خاصة وانها تضم عدد كبير من نجوم الفن وتختلف ما بين التشويق والأكشن والكوميديا والدراما الصعيدية، وغير ذلك من الأعمال الأخرى التي تقوم القناة بعرضها أمام الجميع.

قائمة مسلسلات شهر رمضان 2024

تتنوع المسلسلات التي يتم عرضها في شهر رمضان المبارك، وفقًا لما يلي:-

مسلسل الكبير أوي في رمضان 2024.

وكذلك مسلسل الحشاشين من إخراج بيتر ميمي وبطولة كريم عبد العزيز.

مسلسل المداح الجزء الرابع بطولة حمادة هلال يتم عرضه في رمضان 2024.

مسلسل صيد العقارب في رمضان 2024 من بطولة غادة عبد الرازق ورياض الخولي.

إضافة إلى عرض مسلسل إمبراطورية ميم من إخراج محمد سلامة.

مسلسلات رمضان 2024

ومن أهم الأعمال الفنية والمسلسلات التي يتم إذاعتها في شهر رمضان المبارك، وفقًا للأتي:-