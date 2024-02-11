أعرف دلوقتي.. موعد بدء الدراسة 2024 لجميع المدارس الحكومية والجامعات وفق لوزارة التربية والتعليم

يبحث العديد من الطلاب عن موعد بدء الدراسة 2024 لمدارس والجامعات، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024، وأوضحت تلك الخريطة الزمنية أن الدراسة في هذا العام تستمر لمدة 35 أسبوعاً، حيث قد بدء الفصل الدراسي الأول في المدارس والجامعات 30 ديسمبر 2023 وأنتهي الفصل الدراسي الأول 25 يناير 2024 وسنستعرض معكم في موقعنا الأخباري البديل الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني.

موعد بدء الدراسة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي عن موعد بدء الدراسة 2024، حيث قضي الطلاب أجازة منتصف العام الدراسي التي بدءت يوم 27 يناير 2024، واليك الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني في المدارس والجامعات كما تم أعلانها من قبل وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي:

تنتهي الأجازة الصيفية للطلاب يوم 10 فبراير 2024

تنتهي الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 6 يونيو 2024

تبدء أمتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الأعدادية وصفوف النقل السبت الموافق 25 مايو 2024

تبدء أمتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024

تبدء أمتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024

تجهيز المدارس للفصل الدراسي الثاني

قد أستعدت المدراس والجامعات لأستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني، حيث أستعدت قد تمت صيانة المدارس ببعض المحافظات أستعداداً لانطلاق الفصل الدراسي الثاني، وقد بدءت في أستقبال الطلاب من اليوم الأول بالدراسة ، وقد جرت بعض أعمال الصيانة ببعض المحفظات مثل القاهرة والجيزة وبعض المحفظات الأخري حيث: