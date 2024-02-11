غمي عينك واعمل نفسك مشوفتش حاجه “اسعار ياميش رمضان 2024 تصدم الجميع في مصر”

اسعار ياميش رمضان 2024باقتراب شهر رمضان الكريم لعام 2024، يتفاوت الاهتمام بين الأسر بشأن تحضير ياميش رمضان، حيث يتساءل الكثيرون عن أسعارها، يتوقع الناس توفر هذه الأطعمة في الأسواق والمطاعم بأسعار معقولة تتناسب مع ميزانياتهم.

اسعار ياميش رمضان 2024

تعتبر الياميش من أبرز العادات التي تحتفظ بها الأسر المصرية، حيث تضيف نكهة خاصة إلى مائدتهم الرمضانية، فلا تكتمل مائدة مصرية خلال هذا الشهر الفضيل إلا وتتواجد فيها الياميش بجانب الخشاف وأطباق الحلوى المغطاة بالمكسرات، وبدءا من هذه الأيام، يبدأ البعض بالبحث عن تلك الأطعمة الشهية في الأسواق والمنافذ، حيث تظهر هذه الأطباق بأشكال وتنوعات مختلفة لتلبية احتياجات الأسر المصرية خلال شهر رمضان.

جدول اسعار مكسرات ياميش رمضان2024

أسعار المكسرات المشكلة

المكسرات مشكلة وزن ربع كيلو: 203 جنيه.

المكسرات مشكلة وزن 300 جرام: 185 جنيه.

المكسرات مشكلة وزن 175 جرام: 130 جنيه.

المكسرات مشكلة أورجانيك وزن 100 جرام: 67 جنيه.

المكسرات محمصة اكسترا وزن 250 جرام: 228 جنيه.

أسعار الكاجو

كاجو محمص وزن 50 جرام: 40 جنيه.

كاجو جامبو وزن ربع كيلو: 245 جنيه.

كاجو وسط وزن 250 جرام: 198 جنيه.

أسعار الفستق

الفستق الجامبو وزن ربع كيلو: 285 جنيه.

الفستق المحمص والمملح وزن 100 جرام: 62 جنيه.

الفستق المقشر وزن 250 جرام: 520 جنيه.

الفستق المحمص وزن 175 جرام: 122 جنيه.

الفستق المحمص وزن 300 جرام: 214 جنيه.

الفستق المحمص وزن كيلو: 273 جنيه.

أسعار السوداني

الفول السوداني في قشرة مملحة وسط وزن 500 جرام: 49 جنيه.

السوداني أورجانيك وزن 175 جرام: 128 جنيه.

أسعار اللوز

اللوز المحمص وزن 100 جرام: 56 جنيه.

اللوز المدخن محمص وزن 300 جرام: 181 جنيه.

شرائح اللوز وزن 250 جرام: 188 جنيه.

اللوز المحمص أورجانيك وزن 300 جرام: 180.5 جنيه.

اللوز المحمص مملح بوزن 250 جرام: 200 جنيها.

أسعار الزبيب

زبيب إيراني مستورد (الكيلو): 97.5 جنيه.

زبيب محلي (تراوح السعر بين 51.70 – 63.80 جنيه للكيلو).

أسعار قمر الدين

لفة قمر الدين السوري 400 جرام (تراوح السعر بين 22.5 – 25.65 جنيه).

أسعار التين المجفف

لفة التين المجفف وزن 350 جرام (تراوح السعر بين 31.85 – 34 جنيه).

أسعار القراصيا

القراصيا المستوردة (الكيلو): 86.25 جنيه.

أسعار البلح

البلح نصف الجاف 770 جرام: 20.95 جنيه.

البلح الجاف الفاخر (الكيلو): 12.35 جنيه.

البلح الشعبي (الكيلو): 7.10 جنيه.

أسعار جوز الهند

جوز الهند فيتنامي خشن (الكيلو): 58.25 جنيه.

جوز الهند فيتنامي غير خشن (الكيلو): 62.40 جنيه.

أسعار البندق

بندق محمص (الكيلو): 220 جنيه.

البندق المحمص والقلب (100 جرام): بلغ سعرها 70 و 65 جنيها على التوالي.

أسعار المشمش