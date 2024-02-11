لمدة 15 يوم .. تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الأول خطوة بخطوة

تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية 2024، واجه الكثير من الطلاب بعض المشاكل في نتيجة الترم الأول وهذا ما جعلهم يستعدون من الآن لتقديم اعتراض على النتيجة من أجل إعادة التصحيح للمادة المطلوبة، ولذلك أتاحت وزارة التربية والتعليم فرصة للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية لمن يريد التسجيل، وهذه ضمن الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للطلاب للعمل على حل الأمور بطريقة مناسبة دون أي مشاكل أو شكاوى

في السنوات الماضية كان التقديم على التظلم لطلاب الثانوية العامة فقط وبعدها أتاحت الوزارة التسجيل على اعتراض لنهاية العام الدراسية فقط للشهادة الإعدادية، ومع تطوير المنظومة التعليمية قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن التقديم على تظلم في الفصل الأول والثاني أيضاً، خلال التقرير التالي نوضح للطلاب كيفية التقديم على تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية 2024.

تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية 2024

يختلف موعد التقديم على التظلم من محافظة إلى أخرى، حيث تبدأ أولى المحافظات الجيزة وسوهاج والقليوبية ببدء تلقي طلبات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بدايةً من اليوم الأحد الموافق 1 من فبراير 2024 وتستمر عملية تقديم التظلمات حتى يوم الأحد المقبل الموافق 18 من فبراير 2024، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم عن قيمة الرسوم في التظلم، التي تبلغ نحو 35 جنيه للمادة الواحدة يتم دفعها عن طريق البريد المصري أو فوري حسب الكود المخصص، وحالة أن الطالب على حق وأن هناك خطأ في درجات يتم استرداد المبلغ بالكامل.

إجراءات التقديم على تظلمات الشهادة الإعدادية

وضعت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لكي تتم عملية التقديم على التظلم وإعادة تصحيح المواد التي يحددها الطالب.