جــــــودة HD .. مسلسل صلاح الدين الايوبي ح 11 كامله اون لاين مترجم علي قناة TRT

قد حاز المسلسل على إعجاب الكثيرين حيث انه يحكي قصة حياة البطل صلاح الدين الأيوبي الذي قام بتحرير القدس من سيطرة الصليبيين، ويعرض على عدد كبير من القنوات التركية ومن خلال مقالنا سنتعرف على مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 11 مترجم بالعربية.

مسلسل صلاح الدين الايوبي ح 11 كامله

يتم عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي على قناة تي ار تي التركية كل أسبوع في يوم الاثنين تمام الساعة 8:00 مساءً كما أنه يعرض على قناة الفجر الجزائرية في يوم الاثنين تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والساعة 11:00 مساءً المملكة العربية السعودية كما يعرض على عدد من القنوات العربية مترجمًا إلى اللغة العربية.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

يوجد عدد من القنوات التي تمتلك حقوق بث المسلسل ومنها:

تردد قناة TRT التركية

يمكننا ان نشاهد الحلقة الجديدة من المسلسل من خلال التالي:

التردد: 11042.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد: 12034.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

احداث الحلقة 11 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي

فقد حصل المسلسل التركي صلاح الدين الأيوبي على اعجاب الكثير من المشاهدين ويدور المسلسل على حول مؤسس الدولة الأيوبية، صلاح الدين الأيوبي، ومعاركه ضد الصليبيين فقد ينتظرها جميع المشاهدين عرض الحلقة الحادية عشر من المسلسل، حيث من المتوقع أن يتم عرضها خلال ايام قليلة مما تحمل من الكثير من الأحداث الشيقة والمثيرة مما جعل زيادة عدد من المتابعين للمسلسل.