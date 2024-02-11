مسلسل طائر الرفراف الحلقة 57 Yalı Çapkını مترجم عربي علي موقع قصة عشق

يبحث الكثير من محبي المسلسل عن موعد عرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة 57 والذي يعرض في يوم الجمعة والتي تحتوي على الكثير من الاحداث الشيقة وأنه يعرض مرة واحد في الاسبوع ومن خلال مقالنا سنتعرف على مسلسل طائر الرفراف مترجمة.

طائر الرفراف الحلقة 57 Yalı Çapkını

استطاع مسلسل طائر الرفراف ان يجذب الكثير كما أنه يعرض عبر قناة ستار تى فى ان ويتم اذاعة المسلسل فى يوم الجمعة من كل اسبوع وذلك عند تمام السابعة مساءً حسب توقيت القاهرة والثامنة حسب توقيت المملكة ويمكننا مشاهدتها من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي نايل سات

التردد 12034

معامل التصحيح الخطأ 3/4

معدل الاستقطاب افقي

معدل الترميز 27500

تردد اخر للقناة على عرب سات

يمكننا ان نستمتع باحداث المسلسل على العرب سات من خلال القيام باستقبال التردد التالي:

القمر الصناعي عرب سات

التردد 11034

معدل الترميز27500

معدل الاستقطاب عمودي

مشاهدة الحلقة الجديدة من مسلسل طائر الرفراف على ماي سيما

يمكننا ان نقوم بالاستمتاع بالحلقة الجديدة من مسلسل طائر الرفراف مترجمة باللغة العربية من خلال ان يتم اتباع عدد من الخطوات: