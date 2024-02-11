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مسلسل طائر الرفراف الحلقة 57 Yalı Çapkını مترجم عربي علي موقع قصة عشق
طائر الرفراف الحلقة 57 Yalı Çapkını
يبحث الكثير من محبي المسلسل عن موعد عرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة 57 والذي يعرض في يوم الجمعة والتي تحتوي على الكثير من الاحداث الشيقة وأنه يعرض مرة واحد في الاسبوع ومن خلال مقالنا سنتعرف على مسلسل طائر الرفراف مترجمة.
طائر الرفراف الحلقة 57 Yalı Çapkını
استطاع مسلسل طائر الرفراف ان يجذب الكثير كما أنه يعرض عبر قناة ستار تى فى ان ويتم اذاعة المسلسل فى يوم الجمعة من كل اسبوع وذلك عند تمام السابعة مساءً حسب توقيت القاهرة والثامنة حسب توقيت المملكة ويمكننا مشاهدتها من خلال التردد التالي:
- القمر الصناعي نايل سات
- التردد 12034
- معامل التصحيح الخطأ 3/4
- معدل الاستقطاب افقي
- معدل الترميز 27500
تردد اخر للقناة على عرب سات
يمكننا ان نستمتع باحداث المسلسل على العرب سات من خلال القيام باستقبال التردد التالي:
- القمر الصناعي عرب سات
- التردد 11034
- معدل الترميز27500
- معدل الاستقطاب عمودي
مشاهدة الحلقة الجديدة من مسلسل طائر الرفراف على ماي سيما
يمكننا ان نقوم بالاستمتاع بالحلقة الجديدة من مسلسل طائر الرفراف مترجمة باللغة العربية من خلال ان يتم اتباع عدد من الخطوات:
- في البداية الامر لابد من ان يتم فتح متصفح جوجل كروم.
- ابدأ على البحث على كلمة رابط موقع ماي سيما والنقر على اول رابط.
- استخدام محرك البحث بالبحث على كافة ما ترغب عنه من كل من أفلام ومسلسلات والتي توجد على الموقع حيث ينقسم الموقع لعدد من الاقسام كما أنه يمكننا من مشاهدة المسلسل في اي وقت وتحميل الحلقة ومشاهدتها حسب رغبة المشاهد.