تابع مباره نيجيريا وكوت ديفوار.. جميع القنوات الناقلة لنهائي كاس امم افريقيا 2024 جوده عاليه HD

يبحث العديد من عشاق كرة القدم عن القنوات الناقلة لنهائي كاس امم افريقيا 2024 التي تقام في كوت ديفوار، والتي قد أستطاعت الوصول الي نهائي كاس أمم أفريقيا علي أرضها، لتواجه فريق نيجيريا الذي أنتصر في نصف النهائي علي منتخب جنوب أفريقيا، وستقام المباراة اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر علي أستاد أبيمبي الأولمبي في كوت ديفوار، أما عن تاريخ المواجهات السابقة للفريقين فقد لعب المنتخبين مباراة في كاس أمم أفريقيا من قبل والتي قد أنتصر فيها منتخب نيجريا بهدف نظيف ولعب المنتخبين أيضاً مباراة أخري في عام 2015 وقد أنتصر فيها منتخب كوت ديفوار.

القنوات الناقلة لنهائي كاس امم افريقيا 2024

سنستعرض لكم في موقعنا الأخباري البديل القنوات الناقلة لنهائي كاس امم افريقيا 2024، حيث حصلت شبكة قنوات بي أن سبورت علي حقوق بث المباراة وكذلك حصلت منصة TOD علي حقوق بث المباراة علي الأنترنت، أما عن القنوات المجانية الناقلة للمباراة فستنقل القناة الجزائرية الأرضية المباراة

نقوم بالدخول الي القائمة في جهاز الأستقبال الخاص بنا

ثم نضغط علي أضافة تردد جديد ونحدد القمر الصناعي نايل سات ونكتب تردد القناة وهو 11680

نقوم بأدخال معدل ترميز القناة وهو 27500 ومعدل تصحيح الخطأ 3/4

نضغط علي بحث وننتظر حتي يتم تحميل القناة

كأس أمم أفريقيا 2024

تقام البطولة هذا العام علي أرض كودت ديفوار أو ما يطلق عليها بساحل العاج، ووصلت للنهائي بعد أنتصار مستحق أمام منتخب جنوب أفريقيا وأشتعلت الكأس لهذا العام بسبب خروج الكثير من المنتخبات الكبري مثل منتخب مصر والجزائر والمغرب، واليك ملخص هذه النسخة من البطولة: