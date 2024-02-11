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“كشوفات pdf” أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عموم العراق عبر موقع وزارة العمل molsa.gov.iq

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

محمودمنذ 3 ساعات
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يريد الكثير من المواطنين في العراق معرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، حيث يشغل البحث عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عقول الكثير من المواطنين، فالرعاية الاجتماعية تعد من بين الدعم الذي تقدمه الحكومة العراقية لمواطنيها الذين يحتاجون إليه، وهي مساعدة مالية شهرية تستهدف المواطنين ذوي الدخل المحدود والفقراء، ينتظر الكثير من المواطنين في العراق الإعلان عن أسماء المشمولين بهذا الدعم في الفترة القادمة، لكي يتمكنوا من الاستفادة منه لمواجهة الأزمات الاقتصادية والظروف الصعبة التي يمرون بها.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يرغب الكثيرين في معرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، حيث أن الرعاية الاجتماعية واحدة من أشكال الدعم الهامة التي تقدمها الحكومة العراقية لمواطنيها الذين يحتاجون إليها، وذلك لتسهيل عملية الأمور على المواطنين نظرا للحالة الاقتصادية السيئة، وقد أنشأت الحكومة العراقية منصة إلكترونية تسمى مظلتي، تمكن المواطنين من التسجيل عبر الإنترنت، وبهذه الطريقة يستطيع المواطنون المستفيدين من الرعاية الاجتماعية توفير الاحتياجات الضرورية لحياتهم.

خطوات استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

يُمكن استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق 2024 من خلال القيام بالآتي:

  • افتح الرابط الإلكتروني لموقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أو منصة مظلتي.
  • ثم أدخل اسم المستخدم والرقم الخاص بالهوية الوطنية لتسجيل الدخول إلى المنصة.
  • بعدها اختر الدفعة التي تريد الاستعلام عنها من قائمة الدفعات المتاحة.
  • ثم انقر على خيار الاستعلام الذي يظهر على الشاشة.
  • وسترى جميع الأسماء الخاصة بالمشمولين بالرعاية الاجتماعية في تلك الدفعة، ويمكنك تحميلها بصيغة pdf إذا كانت متاحة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية منصة مظلتي

منصة مظلتي الإلكترونية هي منصة تم إنشاؤها من قبل الحكومة العراقية، وذلك لتسهيل الحصول على الرعاية الاجتماعية للمواطنين الذين يستحقونها، وتُمكّن هذه المنصة المواطنين من التسجيل والاستعلام عن الرعاية الاجتماعية بشكل إلكتروني، كما تعرض أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دفعات مختلفة، ويمكن للمواطنين الدخول إلى المنصة واتباع خطوات بسيطة لمعرفة حالتهم في الرعاية الاجتماعية.

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محمودمنذ 3 ساعات
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