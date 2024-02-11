“سويها هالحين واكسب سيارة مرسيدس بنز”رابط مسابقة دخون الاماراتية 2024 وشروط التسجيل بالخطوات

في ظل زيادة الاهتمام بالمسابقات والفعاليات في الإمارات، نحن سعداء أن نقدم لكم تفاصيل الاشتراك والتسجيل في مسابقة دخون الإماراتية 2024 للعطور والبخور، إن مهرجان دخون الإماراتية ليس مجرد فرصة للمشاركة والفوز بجوائز رائعة، بل هو أيضًا فرصة لاكتشاف عالم العطور والبخور بأسلوب ممتع ومثير.

مسابقة دخون الاماراتية 2024

هذه المسابقة هي فرصة رائعة للمشاركة والاستمتاع بمغامرة ممتعة في عالم العطور والبخور، بالإضافة إلى ذلك فهناك جوائز رائعة يمكنك الحصول عليها بسهولة من خلال المشاركة في المسابقة، سوف تكون هذه التجربة فرصة مثيرة لاكتشاف أفضل الروائح والعود والبخور الفاخرة.

ترغب في معرفة طريقة تسجيل مسابقة دخون الإماراتية في الامارات لعام 2024؟ لا تقلق سأوفر لك دليلًا سريعًا وسهلًا للتسجيل.

خطوات تسجيل مسابقة دخون الاماراتية 2024

ابدأ بفتح رابط مسابقة دخون الإماراتية 2024 ستظهر لك صفحة التسجيل الإلكتروني. قم بالضغط على خيار “تسجيل الدخول” في القائمة الرئيسية. ستحتاج إلى إدخال بريدك الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك. تأكد من إدخال المعلومات بشكل صحيح قبل الاستمرار. بمجرد إدخال المعلومات الصحيحة، قم بالضغط على زر “تسجيل الدخول” لمتابعة العملية. سيطلب منك تأكيد الاشتراك بالمسابقة، قم بذلك عن طريق كتابة البيانات الشخصية المطلوبة. بمجرد تأكيد الاشتراك ستحصل على فرصة للفوز بجوائز قيمة مثل سيارة مرسيدس أو رحلة إلى دبي بالإضافة إلى العديد من الجوائز الأخرى التي تم تقديمها من قبل اللجنة المنظمة للمسابقة.

شروط تسجيل في مسابقة دخون الاماراتية 2024

يجب أن تكون مواطنًا اماراتيا أو مقيمًا في الامارات.

أن تكون قد أتمت سن الرشد (18 عامًا فما فوق).

يجب أن تقوم بتقديم كافة البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.

أن تكون على دراية بجميع القوانين واللوائح المتعلقة بالمسابقة.

فيما يتعلق بتسجيل مسابقة دخون الإماراتية 2024 يجب عليك اتباع هذه الخطوات والتأكد من تلبية جميع شروط التسجيل، لذا، لا تضيع الوقت وانضم إلى المسابقة الآن لتحصل على فرصة للفوز بجوائز قيمة والاستمتاع بتجربة لا تُنسى في المعرض المقام.