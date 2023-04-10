إن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم لعام 2022، باستخدام الرقم القومي، هو من بين الأمور المهمّة التي تولي اهتمامًا خاصًا لها دولة مصر، وذلك حرصًا على مساندة ودعم ذوي الإعاقة المهجورين، تهدف الحكومة المصرية إلى تقديم كل التسهيلات والدعم اللازم لأصحاب الإعاقة، حتى يسهل عليهم استخدام منافع وخدمات الحياة اليومية، وتوفير دعم مالي يؤثر إيجابًا على حصولهم على احتياجاتهم المالية، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة لإصدار بطاقة خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة وقد انتهت بالفعل المرحلة الأولى من التنفيذ، أشارت الحكومة إلى بدء المرحلة الثانية، وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية عن فتح التسجيل لبطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم في تلك المرحلة، حيث بادر الجميع للاستفسار عن هذه الخدمة، نقدم لكم رابط وطريقة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 وخطوات استخراج الكارت، وكافة التفاصيل، تابعونا.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 وخطوات استخراج الكارت

منذ أن تمت عملية التسجيل في بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، بدأ عدد كبير من الراغبين والمسجلين في هذه الخدمة بالبحث عن طرق للاستعلام عنها، ووضحت وزارة التضامن الاجتماعي كيفية الاستعلام عبر طرق محددة.

يجب على المواطن الذهاب إلى موقع وزارة التضامن الرسمي على الإنترنت كخطوة أولى.

سيتم عرض صفحة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لديك بعد ذلك.

ضع رقم الهوية الوطنية للمتقدم في المربع الخاص به.

ثم قم بالضغط على أيقونة بحث.

استرح لحظات وستلاحظ عرض نتيجة اطلاعك على كارت الخدمات المتكاملة، إما بالموافقة على الطلب أو باستمرار المراجعة.

الفئات المستهدفة من بطاقة كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم

تتولى وزارة التضامن الاجتماعي مسؤولية تقديم خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الهمم، وكانت الوزارة حددت المجموعات المستهدفة لبطاقة خدمات المعونة المادية.

فقد البصر التام.

طيف التوحد.

اضطراب فرط الحركة.

فقد السمع التام.

أمراض الدم المزمنة مثل الهيموفيليا.

الشلل الدماغي.

ذوي القزامة.

متلازمة داون.

الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

مرضى ضمور العضلات.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

يتم التسجيل في بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الهمم إلكترونياً من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي، ولإكمال عملية التسجيل يجب تقديم جميع المستندات المطلوبة، وهذه المستندات هي