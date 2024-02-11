هنا.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2024‎ برقم الجلوس عبر موقع الأزهر الشريف

أعلن الدكتور محمد الدويني وكيل الأزهر الشريف ‎نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2024‎ وذلك بعد ملاحظة حالة من الترقب بين أولياء الأمور والتلاميذ، وأوضح أن تأخر إصدار النتائج كان بسبب طول المدة التي استغرقتها بعض المحافظات لاستكمال عمليات التصحيح، ونتيجة لذلك كان لا بد من الظهور في كل محافظة دفعة واحدة وفي هذا المقال سنتناول كل تفاصيل النتيجة بالإضافة إلى الإجراءات المستخدمة لاستخراجها وبعد ذلك سوف تتمكن من التعرف على النتيجة بكل سهولة

‎نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2024‎

يمكن للطلاب الاستعانة بالإجراءات التالية لمعرفة ‎نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2024‎:

يجب الدخول إلى موقع الأزهر الشريف من هنا .

والضغط على نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري.

بعد ذلك قم بإدخال رقم جلوسك بعناية في الحقل المخصص لذلك.

بالإضافة إلى ذلك حدد السؤال عن النتيجة.

وبعد فترة قصيرة سيتم تحميل صفحة جديدة بها اسم الطالب ورقم الجلوس ودرجات كل مادة دراسية، ولحفظ النتيجة انقر فوق طباعة النتيجة.

ونتيجة لذلك إذا اتبعت الخطوات السابقة بعناية فلن تواجه أي مشكلة في الحصول على نتائجك، كما نتمنى لجميع الطلاب التوفيق، حيث تم الحصول على النتائج قبل بدء الفصل الدراسي الثاني والذي يبدأ يوم الأحد بجميع محافظات الجمهورية وظهرت في أغلبها.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

بما أنه يستعد كل طالب لبدء الفصل الدراسي الجديد لمدة يومين الان يمكنك استخدام بوابة الأزهر الإلكترونية من هذه الصفحة للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024، وللقيام بذلك قم بالإجراءات التالية: