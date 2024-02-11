𝕣𝕖𝕤𝕦𝕝𝕥𝕤| رابط نتائج السادس الإعدادي الدور الأول 2024 في العراق موقع نتائجنا | ووزارة التربية| عموم المحافظات

نتابع معكم من خلال موقع البديل نتائج السادس الإعدادي الدور الأول 2024 في العراق، والتي بات طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي يبحثون عنها لما لها من أهمية كبيرة في مسار مستقبلهم الأكاديمي والمهني، فتعد مرحلة الشهادة الإعدادية أخر مرحلة في التعليم الأساسي والتي يحرص الطلبة على التميز فيها.

ومن خلال الأسطر التالية نقدم لجميع الطلبة والطالبات رابط الاستعلام عن النتيجة عبر المواقع الرسمية، وخطوات الاستعلام.

نتائج السادس الإعدادي الدور الأول 2024 في العراق

أصبح الآن من الأمور اليسيرة الاطّلاع على كافة المعلومات عبر الإنترنت، حيث يمكنك بضغطة زر واحدة على رابط المعلومة التي تريد الاطّلاع عليها أن تتمكن من معرفة جميع ما يتعلق بها، ومن ذلك الاستعلام عن النتائج التعليمية التي أصبحت الآن محور بحث الطلبة والطالبات، حيث يمكن لطلبة والطالبات الاستعلام عن نتيجة الصف “6 الإعدادي” عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وكذلك موقع نتائجنا كما سنبين في الفَقَرة التالية خطوات الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية للترم الأول.

نتائج السادس الإعدادي 2024 موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية

يستطيع جميع الطلاب أن يستعلموا عن نتائج الصف السادس الإعدادي من طريق موقع نتائجنا، أو موقع وزارة التربية، بإتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع نتائجنا، أو موقع وزارة التربية العراقية.

الضغط على نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الأول 2024.

في حالة الاستعلام من موقع الوزارة يطلب منك إدخال بياناتك وهي: رَقَم الجلوس أو الرَّقَم الامتحاني، والمحافظة التي ينتمي لها الطالب.

ومن ثم اضغط استعلام، ليتم عرض النتيجة.

أما عبر موقع نتائجنا، يتم الاستعلام بالضغط على زر تنزيل أمام محافظة الطالب أو الطالبة، ومن ثم فتح المِلَفّ والاستعلام باسم الطالبة أو الطالبة.

في الختام نتمنى النجاح والتفوق لجميع طلاب الصف السادس الاعدادي، وان يكون المقال قدم لكم معلومة سهلة عن طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي الدور الأول 2024 في العراق.