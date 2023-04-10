متى اجازة عيد الفطر 2023 للموظفين ومدتها بعد قرار مجلس الوزراء؟
متى اجازة عيد الفطر 2023
متى اجازة عيد الفطر 2023، اليوم وبشكل رسمي أجاب مجلس الوزراء عن متى اجازة عيد الفطر 2023 التي تعد واحدة من الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر للموظفين، حيث من المقرر أن يهل علينا عيد الفطر في مصر والسعودية والإمارات بعد أقل من أسبوعين، ولذا تستعد ربات البيوت لاستقبال تلك المناسبة الإسلامية السارة بشراء المخبوزات والملابس الجديدة، واليوم نقدم لكم موعد اجازة عيد الفطر 2023 ومدتها.
متى اجازة عيد الفطر 2023
حيث حدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متى اجازة عيد الفطر 2023 من خلال قرار رسمي اصدره اليوم نص على:”أن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 20 من شهر أبريل الجاري حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر أبريل الجاري، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء”، وبذلك تم ضم اجازة عيد تحرير سيناء.
رسائل عيد الفطر 2023
- تطيب الأيام بقدوم عيد الفطر السعيد ونزف لكم باقة من الأمنيات ونسأل الله أن يعيد علينا وعليكم العيد بالأمن والإيمان على الأمة العربية والإسلامية جميعا.
- تقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح الأعمال، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير وصحة وعافية، أنتم ومن تحبون جميعًا بإذن الله تعالى.
- هَلْت الأعياد، وبينهم أفضل عيد، عيد الفطر السعيد مبارك عليكم، تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم، وأقرَّ عينيك بنصر أمتكم، أسعد الله أيامكم، وتقبل الله طاعاتكم، وجمعنا وإياكم على خير، عيد فطر سعيد.
- أهنئكم بعيد الفطر وأدعو الله عز وجل أن يسقينا ويسقيكم من نهر الكوثر إن شاء الله.
- كل عام وانتم بخير، أدامه الله علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية كلها بالخير والبركة.
- سابقت الناس بإرسال أجمل التهاني والتبريكات لكم بعيد الفطر السعيد، فكل عام وأنتم رأس الناس وأفضلهم وأقربهم إلى قلبي، وكل عيد وأنتم زينة الدنيا وفرحتها.