متى اجازة عيد الفطر 2023 للموظفين ومدتها بعد قرار مجلس الوزراء؟

متى اجازة عيد الفطر 2023، اليوم وبشكل رسمي أجاب مجلس الوزراء عن متى اجازة عيد الفطر 2023 التي تعد واحدة من الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر للموظفين، حيث من المقرر أن يهل علينا عيد الفطر في مصر والسعودية والإمارات بعد أقل من أسبوعين، ولذا تستعد ربات البيوت لاستقبال تلك المناسبة الإسلامية السارة بشراء المخبوزات والملابس الجديدة، واليوم نقدم لكم موعد اجازة عيد الفطر 2023 ومدتها.

متى اجازة عيد الفطر 2023

حيث حدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متى اجازة عيد الفطر 2023 من خلال قرار رسمي اصدره اليوم نص على:”أن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 20 من شهر أبريل الجاري حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر أبريل الجاري، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء”، وبذلك تم ضم اجازة عيد تحرير سيناء.

رسائل عيد الفطر 2023