بشرى خير بمناسبة شهر رمضان زيادة تموين شهر مارس 2024!! .. 100 جنية لكل مواطن رسميًا

زيادة تموين شهر مارس 2024 تصدرت اهتمامات المواطنين خلال الساعات الأخيرة بالتزامن مع اقتراب موعد صرف السلع التموينية لشهر مارس 2024، والتي تتزامن مع مجئ شهر رمضان، مما يجعل صرف السلع التموينية لهذا الشهر ضمن استعدادات استقبال الشهر الكريم.

زيادة تموين شهر مارس 2024

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية لشهر مارس 2024 المدعمة للمواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية، وتأتي قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024، مطابقة لأسعار شهر فبراير، إذ لم تعلن الوزارة عن أي تغيير في الأسعار ستتم صرف من خلال 40 ألف منفذ تمويني موزعة في جميع أنحاء الجمهورية.

أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024