أخبار مصر
بشرى خير بمناسبة شهر رمضان زيادة تموين شهر مارس 2024!! .. 100 جنية لكل مواطن رسميًا
زيادة تموين شهر مارس 2024 تصدرت اهتمامات المواطنين خلال الساعات الأخيرة بالتزامن مع اقتراب موعد صرف السلع التموينية لشهر مارس 2024، والتي تتزامن مع مجئ شهر رمضان، مما يجعل صرف السلع التموينية لهذا الشهر ضمن استعدادات استقبال الشهر الكريم.
زيادة تموين شهر مارس 2024
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية لشهر مارس 2024 المدعمة للمواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية، وتأتي قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024، مطابقة لأسعار شهر فبراير، إذ لم تعلن الوزارة عن أي تغيير في الأسعار ستتم صرف من خلال 40 ألف منفذ تمويني موزعة في جميع أنحاء الجمهورية.
أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024
- صابون غسيل بوزن 125 جرام بسعر 3 جنيهات.
- لبن جاف بوزن 125 جرام بسعر 25.5 جنيها.
- خل 5% بوزن 900 ملليتر بسعر 6 جنيهات.
- كيس ملح طعام بوزن 300 جرام بثمن 1.25 جنيه.
- بار حلاوة طحينية سادة بوزن 40 جرام بسعر 3 جنيهات.
- كيس سائل غسيل أواني بوزن 80 جرام بثمن 3 جنيه.
- بسكويت سادة بوزن جنيه ونصف.
- بسكويت أنواع بسعر 2.75 جنيه.
- بسكويت أنواع بسعر 3 جنيهات.
- طحينة بيضاء بوزن 140 جرام بسعر 3.75 جنيهات.
- قهوة سريعة الذوبان بوزن 18 جرام بسعر 4 جنيهات.
- سكر معبأ بوزن 1 كيلوجرام بسعر 12.60 جنيها.
- زيت خليط بوزن 800 ملليتر بسعر 30 جنيها.
- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.
- مكرونة بوزن 800 جرام بسعر 14.00 جنيها.
- مكرونة بوزن 400 جرام بسعر 7 جنيهات.
- عدس مجروش بوزن 500 جرام بسعر 21 جنيها.
- فول معبأ بوزن 500 جرام بسعر 9.00 جنيهات.
- دقيق معبأ بوزن 1 كيلوجرام بسعر 18.00 جنيها.
- مسلى صناعي بوزن 800 جرام بسعر 36 جنيها.
- شاي ناعم بوزن 40 جرام بسعر 5 جنيهات.