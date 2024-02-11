تردد قناة بين سبورت الرياضية تـُ بث مباراة نيجيريا ضد كوت ديفوار في كأس أمم افريقيا 2024

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن تردد قناة بين سبورت الرياضية حيث تعتبر قناة بين سبورت من أهم القنوات الرياضية في مصر والوطن العربي ، ويحب الكثير من جمهور كرة القدم في الوطن العربي وافريقيا متابعة جميع مباريات قناة بين سبورت الرياضية عبر شاشة قناة بين سبورت الرياضية ويمكنكم متابعة جميع مباريات بطولة كأس أمم افريقيا عبر شاشة قناة بين سبورت الرياضية بجودة عالية وبدون تشفير.

تردد قناة بين سبورت الرياضية

نكشف اليوم عن تردد قناة بين سبورت الرياضية عبر القمر الصناعي نايل سات لمشاهدة جميع أخبار وكواليس مباريات كرة القدم المختلفة في جميع أنحاء العالم ومتابعة نهائي كأس امم افريقيا وجميع مباريات الدوري الإنجليزي ، ومن الجدير بالذكر أن بطولة كأس امم افريقيا تنتهي يوم الأحد القادم بمباراة النهائي بين نيجيريا وساحل العاج وإليكم تردد قناة بين سبورت الرياضية عبر القمر الصناعي نايل سات.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11310

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 2\3

موعد مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم أفريقيا 2024

يمكنكم مشاهدة مباراة نهائي كأس أمم افريقيا بين نيجيريا وكوت ديفوار يوم الأحد القادم الموافق 11 فبراير 2024 ، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات ، وقد خرجت جميع المنتخبات العربية من البطولة منها منتخب مصر ومنتخب المغرب في دور ال16 بعد الهزيمة.