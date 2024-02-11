هل تردد قناة اون تايم سبورت 2024 تذيع مباراة نهائي كأس أمم افريقيا اليوم؟

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية من قبل الكثير من محبي كرة القدم والرياضة المصرية عن تردد قناة اون تايم سبورت 2024 حيث تعتبر قناة أو تايم سبورت هي القناة الرياضية الاولى في مصر وتحظى بنسب مشاهدة عالية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية والوطن العربي وتعرض جميع مباريات الدوري المصري وجميع المسابقات المصرية لكرة القدم ، كما يتم تقديم الكثير من البرامج الإخبارية عبر شاشة قناة أون تايم سبورت.

تردد قناة اون تايم سبورت 2024

يبحث الكثير من المصريين المتابعين لمباريات كرة القدم عن تردد قناة اون تايم سبورت 2024 وذلك لمتابعة جميع اخبار كرة القدم المصرية والعربية والعالمية حيث يمكنكم مشاهدة برامج حوارية رياضية يقدمها الإعلامي إبراهيم فايق والاعلامي سيف زاهر وأيضًا يمكنكم متابعة برنامج مع شوبير ويقدمه كابتن أحمد شوبير ، وإليكم تردد قناة أون تايم سبورت عبر القمر الصناعي نايل سات.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11681

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5\6

موعد مباراة الاهلي القادمة

يلتقي النادي الاهلي المصري مع نظيره شباب بلوزداد الجزائري في بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعد فترة التوقف الدولي بسبب بطولة كأس أمم أفريقيا التي غادرها المنتخب المصري من دور الستة عشر ، ويخوض الأهلي مباراته القادمة يوم الجمعة القادمة الموافق 16 فبراير 2024 وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الامارات.