كيفية الاستعلام عن اسماء نقل النفوس في العراق 2024 .. وما هي الشروط المطلوبة للتقديم

يسعى العديد من المواطنين في العراق إلى البحث عن طرق تسهل عليهم الاطلاع على أسماء نقل النفوس التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الداخلية، حيث تم توفير رابط إلكتروني يسمح بالاستعلام عن هذه الأسماء، مما يتيح للمواطنين الحصول على معلوماتهم دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية وتجنب الازدحام.

شروط التقديم لنقل النفوس بالعراق

تتطلب عملية نقل النفوس في العراق توافر مجموعة من الشروط التي يجب على المواطنين الالتزام بها.

يجب على المواطن الذي يرغب في نقل نفوسه أن يكون مقيمًا في العراق بصفة دائمة، دون مغادرة البلد طوال فترة إجراء عملية نقل النفوس.

يُفرض كشرط أساسي أن يكون المواطن الراغب في نقل نفوسه حاصلًا على الجنسية العراقية.

يجب على المواطن تقديم الأوراق والوثائق المطلوبة لعملية نقل النفوس.

الأوراق المطلوبة للتقديم

لتقديم طلب نقل النفوس في محافظات دولة العراق، يتعين على المتقدم تقديم مجموعة من الوثائق الضرورية.

يجب تقديم صورة نسخة من بطاقة التموين الخاصة بالمواطن.

تقديم نسخة من بطاقة السكن الخاصة به، وذلك لتحديد مكان إقامته والتأكد من السكن الحالي.

يلزم المواطن تقديم نسخة من بطاقة الأحوال المدنية.

يتوجب على المتقدم تقديم نسخة من البطاقة الانتخابية الخاصة به.

كيفية الاستعلام عن اسماء نقل النفوس