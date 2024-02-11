الاجازة خلصت.. موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع المدارس والجامعات

طبقًا للخريطة الزمنية تم تحديد موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لكافة المديريات التعليمية في مصر، التي اعتمدها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، وبعد انتهاء إجازة نصف العام التي انتهت يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024، واستهل يوم السبت 10 فبراير 2024 أول يوم من الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، من خلال موقعنا نوضح لكم موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024

بالفعل قامت مديريات وزارة التربية والتعليم لكافة المحافظات بكل استعدادها لاستقبال طلاب الصفوف المختلفة، في يوم السبت الموافق 8 فبراير، على أن تستمر دراسة الترم الثاني حتى 6 من شهر يونيو المقبل للعام الجاري بكافة المدارس الخاصة، والرسمية للغات، الحكومية، حتى تستهل موعد امتحانات الترم الثاني 2024 يوما للصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو 2024.

خريطة العام الدراسي الجاري 2023-2024

حسب قرارات وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي بخريطة العام الدراسي 2023 2024 التي اعتمدها بالصورة التالية: