بعد القرار الجديد “نصيب الفرد في تموين شهر مارس 2024 + الزيادة الجديدة قيمتها 100 جنية”

نصيب الفرد في تموين شهر مارس 2024 وزارة التموين والتجارة الداخلية تقدم مجموعة واسعة من السلع الغذائية لحاملي البطاقات التموينية، بالإضافة إلى ذلك، تطرح الوزارة جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار السائدة في الأسواق الأخرى، مما يسهم في تخفيف العبء المالي عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة.

نصيب الفرد في تموين شهر مارس 2024

نصيب الفرد في بطاقة التموين بلغ 50 جنيها فقط حتى الفرد الرابع، أما الفرد الخامس وما بعده فإنه يحصل على سلع تموينية بقيمة 25 جنيها للفرد، يجدر بالذكر أن وزارة التموين توفر أكثر من 32 سلعة يومية بأسعار مخفضة في أكثر من 42 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، كما تم توفير السكر الحر للمواطنين بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد، حيث تحصل الأسرة الواحدة على 2 كيلو جرام من السكر في الشهر.

أسعار مقررات شهر مارس التموينية