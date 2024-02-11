الزيادة هتصرفها الشهر ده !! موعد صرف معاشات تكافل وكرامة 2024 شهر فبراير + الزيادة الجديدة

مع بداية شهر فبراير 2024 يبحث الكثير من المواطنين المستحقين لمعاش تكافل وكرامة عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة 2024 شهر فبراير وذلك يوم الخميس القادم الموافق 15 فبراير 2024 وذلك لجميع المواطنين المستحقين ، ولم تعلن وزارة التضامن الاجتماعي عن زيادة جديدة على معاشات تكافل وكرامة خلال الفترة القادمة ، بينما يتم زيادة عدد الأسر التي تحصل على معاش تكافل وكرامة في جميع المحافظات المصرية ، وخلال السطور التالية نكشف المزيد من التفاصيل حول موعد صرف معاشات تكافل وكرامة.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة 2024 شهر فبراير

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه سيتم زيادة معاشات تكافل وكرامة بداية من يوم الخميس القادم الموافق 15 فبراير 2024 وتم صرف معاشات تكافل وكرامة لأكثر من 5 مليون اسرة مصرية وذلك لمساندة الكثير من المواطنين في تحمل اعباء المعيشة الصعبة وغلاء أسعار جميع المنتجات والسلع الغذائية ، وحتى الآن لم تصدر الحكومة المصرية أي قرارات بزيادة معاشات تكافل وكرامة.

ما هي الشروط المطلوبة للحصول على معاشات تكافل وكرامة؟

بعد معرفة موعد صرف معاشات تكافل وكرامة يبحث الكثير من المواطنين عن الشروط المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة حيث يجب أن لا يمتلك المتقدم أرض زراعية أو امتلاك عقار أو أكثر ، كما لا يتم منح معاش تكافل وكرامة للعاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بأجر منتظم ، ويجب تقديم كافة الأوراق المطلوبة للوحدة الاجتماعية القريبة من محل إقامتك للحصول على معاش تكافل وكرامة.