“أحدث الأكواد في لعبة 2024 Free Fire ” واحصل على الآف الجواهر والمكافآت المجانية” .. خطوات تنزيل لعبة فري فاير على الهواتف

تدور منافسات شرسة بين لاعبي وعشاق لعبة فري فاير حينما يسعون للحصول على الأكواد الجديدة التي تمنحهم فرصة الحصول على مكافآت قيمة وجواهر تعزز من تجربتهم داخل اللعبة، حيث تلعب هذه الأكواد دوراً في رفع مستوى اللاعبين وتمكينهم من مواجهة التحديات بفعالية أكبر، بل يُمكن استبدال هذه الأكواد للحصول على جواهر ذهبية تُمكّن اللاعبين من شراء أسلحة متقدمة والحصول على سكنات فريدة، ويمكنهم أيضاً تغيير شكل شخصياتهم وتخصيص مظهرهم بطرق مبتكرة.

تنزيل فري فاير على الهواتف الجوالة

لهواتف آيفون

ابدأ بالنقر على أيقونة App Store.

انتقل إلى خانة البحث الموجودة في أسفل الشاشة وقم بإدخال اسم “Free Fire” في شريط البحث.

ستظهر نتائج البحث المتعلقة بـ “Free Fire”، انقر على اسم اللعبة للانتقال إلى صفحة التفاصيل.

انقر على زر “تثبيت” الموجود بجوار اسم اللعبة.

إدخال كلمة المرور أو استخدام Touch ID/Face ID للتحقق.

بمجرد النقر على “تثبيت”، ستبدأ اللعبة في التحميل والتثبيت على جهاز iPhone الخاص بك.

بعد اكتمال التثبيت، انقر على زر “فتح” لبدء تشغيل لعبة Free Fire على جهاز iPhone الخاص بك.

لهواتف الأندرويد

ابدأ بفتح متجر Google Play على جهازك.

اضغط على زر البحث الموجود على الجزء العلوي من واجهة Google Play وأدخل “Free Fire” في شريط البحث.

اختر لعبة Free Fire من النتائج التي تظهر وانقر عليها.

ستظهر صفحة لعبة Free Fire، اضغط على زر “تثبيت” لبدء عملية التحميل والتثبيت.

بمجرد الضغط على زر التثبيت، انتظر حتى تنتهي عملية التحميل والتثبيت.

يمكنك متابعة عملية التقدم عبر شريط التنزيل.

بعد اكتمال التثبيت، انقر على زر “فتح” لبدء تشغيل لعبة Free Fire على جهازك.

أكواد لعبة فري فاير