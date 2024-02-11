رسميًا .. خطوات الاستعلام عن زيادة الموظفين الجديدة لشهر فبراير 2024 !! أحسب قبضت كام

أعلن الرئيس السيسي يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024 عن زيادة جديدة على رواتب العاملين بالدولة ،ويريد الكثير من المواطنين الاستعلام عن زيادة الموظفين الجديدة ومعرفة موعد بداية صرفها ، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة رواتب الموظفين باختلاف الدرجة الوظيفية ، وذلك تزامنًا مع سوء الأحوال المعيشية وزيادة أسعار الكثير من المنتجات والسلع الغذائية المختلفة خلال الفترة الاخيرة الماضية وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول الاستعلام عن زيادة الموظفين الجديدة.

الاستعلام عن زيادة الموظفين الجديدة

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأولى من صباح اليوم عن الاستعلام عن زيادة الموظفين الجديدة وذلك بعد مجموعة من القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024 حول زيادة جميع أجور العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للرواتب واليكم المزيد من المعلومات في السطور القادمة:

تم زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 50% ليصل إلى 6000 جنيهًا.

زيادة أجور جميع العاملين بالوزارة والهيئات المختلفة في الدولة بقيمة 1000 إلى 1200 جنيهًا حسب الدرجة الوظيفية.

تم رفع رواتب المهن الطبية والممرضين والمعلمين بالإضافة إلى زيادة أجور هيئة التدريس بالجامعات.

إلغاء حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

موعد صرف زيادة الرواتب الجديدة 2024

بعد التعرف على زيادة رواتب المواظفين الجديدة يبحث الكثير من المواطنين عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة وذلك بداية من شهر مارس 2024 حيث يتزامن مع بداية شهر رمضان 2024 والذي يبدأ يوم 11 مارس 202 4 ومن الجدير بالذكر أنه تمت زيادة الرواتب لأكثر من 6 مرات في اقل من عام واحد وذلك تزامنًا من تعويم الجنيه المصري وارتفاع سعر الدولار الأمريكي.