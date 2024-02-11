كون فريقك وأبدا المباراة.. طريقة تحميل لعبة فيفا موبايل 2024 EA Sports FC لهواتف آيفون وأندرويد التصميم الجديد بتأثيرات مميزة
تعتبر لعبة فيفا موبايل 2024 هي من أحد أشهر الألعاب الرياضية المختصة بكرة القدم والموجودة داخل متاجر الهواتف المحمولة المختلفة سواء كان آيفون أو الأندرويد وهذه اللعبة تمكن اللاعبين من القيام بخوض العديد من المباريات وسط جو يجمع ما بين من المنافسة والإثارة والتشويق ويمكن لكل لاعب أن يقوم بتكوين فريقه بنفسه للبدء في اللعب، تابعونا نذكر لكم طريقة تحميل اللعبة على الهواتف.
نبذة عن لعبة فيفا موبايل 2024
نجد أن لعبة فيفا موبايل 2024 الإصدار الأخير قد حازت على إعجاب الكثير من الأشخاص من محبين ألعاب كرة القدم وهذه العبة قد حققت نجاح كبير جدا مقارنة بغيرها من ألعاب كرة القدم الأخرى الموجودة على هواتف الآيفون والأندرويد ويقبل على تحميلها مئات الآلاف من الأشخاص وهذا بشكل يومي، بحيث أصبح بإمكان جميع اللاعبين في الإصدار الجديد للعبة والقيام بتكوين الفريق ووضع كافة الاستراتيجيات الخاصة باللعب وهناك إمكانية لأضافه اللاعبين مجانا أو شراء لاعبين بمقابل فعلى الرغم من كون اللعبة مجانية تماما ولكن يوجد خاصية تعرف باسم FIFA Points والتي تمكن اللاعبين من شراء مجموعة من العناصر اللازمة للعب، وطريقة تحميل هذه اللعبة تعتبر سهلة للغاية سوف نتعرف عليها معا في الفقرة التالية.
طريقة تحميل فيفا موبايل 2024 على الهواتف
حتى نقوم بتحميل لعبة فيفا موبايل على هواتف الآيفون والأندرويد علينا وأن نتبع بعض الخطوات السهلة كالتالي:
- أولا لابد وأن يتم التأكد من أن الجهاز متصل بالإنترنت وبعدها يتم الدخول على متجر الهاتف المحمول في هواتف الأندرويد وهو Google Play أو في هواتف الآيفون وهو App Store.
- ثانيا يتم التوجه إلى عنوان البحث داخل متجر التطبيقات وكتابة اسم اللعبة FIFA Mobile 2024.
- ثالثا يتم الضغط على أيقونة تثبيت والانتظار لحظات حتى يتم تحميل اللعبة ومن ثم يتم الانتقال للاعب بشكل تلقائي.