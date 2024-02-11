يا لولو يا لولو في نونو .. تردد قناة وناسة الجديد على نايل سات 2024 طفلك هيقعد قدام القناة مش هيتحرك

حصلت قناة وناسه للأطفال على اعجاب العديد من المتابعين الصغار كما انها تعمل على تقدم الكثير من الاغاني والاناشيد المتنوعة، كما انها تعمل على عرض محتواها بدون اي مشاهد عنف ومن خلال مقالنا سنتعرف على استمتع بتردد قناة وناسة الجديد على نايل سات 2024.

تردد قناة وناسة الجديد

يمكننا ان نشاهد محتوى القناة من خلال التالي:

التردد الخاص: 11470.

القمر الصناعي: النايل سات.

معامل تصويب خطأ: 6/5.

معامل الترميز: 27500.

تردد قناة وناسه على العرب سات

كما انه يمكننا الاستمتاع بمحتوى القناة من خلال التالي:

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز الخاص: 27500.

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد الخاص: 11436.

معامل الاستقطاب: أفقي.

أهم أغاني تعرض على قناة وناسه 2024

يتم عرض الكثير من الاغاني التي تعرض على القناة منها:

لولو ألشطوره

لولو صارت شرطية

وينك يالولو

يمي يمي يمامي

وين جزمت لولو

لولو انسرقت ياأطفال

كيفية تنزيل قناة وناسه

يوجد عدد من الخطوات التي يمكننا من خلالها استقبال تردد القناة ومنها: