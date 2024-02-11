بالخطوات.. رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024 لشهر مارس وموعد النزول

هناك العديد من الاستفسارات التي يطرحها المواطنون العراقيون داخل حدود الدولة بشأن توقيت صرف زيادة رواتب المتقاعدين في العراق لشهر مارس 2024، ويتساءلون هل هذه الزيادة ستشمل جميع المتقاعدين أم ستكون لفئة معينة فقط؟، من خلال الفقرات القادمة، سنقوم بمناقشة هذه المسائل واستكشاف التفاصيل المتعلقة بهذه الزيادة، بالإضافة إلى معرفة ما إذا كان من المقرر صرفها في الشهر المقبل أم لا، يرجى متابعتنا للتعرف على المزيد.

موعد نزول رواتب المتقاعدين في العراق 2024

تقدم الحكومة العراقية بشكل دوري دعماً متنوعاً للمواطنين، بما في ذلك الدعم المالي بهدف تحسين ظروفهم المعيشية، خاصةً في ظل ارتفاع الأسعار الحالي، ولا يقتصر هذا الارتفاع على العراق فحسب، بل يشمل دول العالم بأسرها، نظراً للظروف السياسية والاقتصادية الراهنة.

وقد أوضحت وزارة المالية العراقية الموعد الرسمي لصرف رواتب المتقاعدين في جميع أنحاء البلاد، حيث يتم ذلك في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ومع ذلك، في حالة تزامن هذا اليوم مع عطلة رسمية أو نهاية أسبوع، يتم تعديل موعد الصرف، وتصدر الوزارة إعلاناً رسمياً يوضح ما إذا كانت هناك تأخيرات أو تقديم في الموعد، ويجري التأخير لمدة يومين كحد أقصى.

الخطوات ورابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

وضحت وزارة المالية العراقية الخطوات التي يجب اتباعها للمواطن العراقي للاستعلام عن رواتب المتقاعدين في جميع أنحاء البلاد، يُمكنك اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة المالية العراقية النقر على خانة تسجيل الدخول اختيار الخدمات الإلكترونية الضغط على “الاستعلام عن الراتب” واختيار رواتب المتقاعدين

الآن ستظهر لك جميع التفاصيل المتعلقة بالرواتب في النهاية.