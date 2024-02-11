تراجع جديد .. شكلنا هنرجع نلبس الدهب من تاني ! سعر الذهب 2024 في مصر بتاريخ اليوم

سعر الذهب 2024 في مصر تتابع جميع شرائح المجتمع في مصر تقلبات أسعار الذهب بدقة، حيث شهدت هذه الفترة موجة من التقلبات الكبيرة بين الارتفاع والانخفاض، بعدما ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية سابقة، ولكن في الفترة الأخيرة، شهدت أسعار الذهب انخفاضات جذرية، حيث هبط سعر الجرام ال 21 الأكثر انتشارا وتداولا بأكثر من 400 جنيه، بعدما تجاوز ال 4000 جنيه في البورصة المصرية بدون مصنعية.

سعر الذهب 2024 في مصر

أوضح الخبراء أن سبب هذا الانخفاض المفاجئ يعود إلى قرارات البنك المركزي الذي أعلن يوم الخميس الماضي عن رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، مما أدى إلى انخفاض أسعار الذهب بشكل ملحوظ في هذه الفترة، ليصل إلى مستويات غير مسبوقة، وتتوقع التوقعات المزيد من الانخفاضات في الفترة القادمة.

سعر الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم انخفاضا جديدا، مما يعزز قائمة الانخفاضات التي تطال الأسعار، حيث يلجأ الجميع إلى شراء الذهب لحفظ قيمة العملة، ومع استقرار أسعار الدولار عالميا، تراجعت أسعار الذهب على الصعيدين العالمي والمحلي تباعا، بلغ سعر الذهب عالميا اليوم حوالي 2039 دولارا، بانخفاض تقريبا 10 دولارات عن أعلى سعر سجله.

سعر الذهب عيار 24: 4000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21: 3500 جنيه.

سعر الذهب عيار 18: 3000 جنيه.

سعر الجنيه الذهب: 28000 جنيه.

أسعار الذهب بالمصنعية اليوم