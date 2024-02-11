توضيح رسمي.. ما حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024؟ وما موعد نزولها؟

في الساعات الأخيرة انعقد اجتماع وزاري لمناقشة مسألة زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر لعام 2024، وأعلن مدير العمل في صندوق التقاعد الوطني بشكل رسمي عن طرح زيادة جديدة لأجور المتقاعدين في عام 2024، تم العمل على تنفيذ هذا القرار بالفعل، ومن المقرر تنفيذه في شهر مايو من نفس العام، أكد المدير هذا الإعلان في بيان رسمي، مشيراً إلى أن الزيادة ستشمل جميع الفئات، وأكد على أن فئة المتقاعدين تحتاج بشكل خاص إلى الدعم والمساعدة، سنواصل متابعة كيفية الاستعلام عن موعد الرواتب بالزيادة المقترحة، بالإضافة إلى تقديم المزيد من المعلومات الهامة.

هل هناك فعلاً زيادة في رواتب المتقاعدين في الجزائر؟

في اجتماع الوزراء الأخير، تم تحديد نسبة زيادة أجور المتقاعدين لعام 2024 في الجزائر، بناءً على أمر من رئيس الجمهورية بتنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للمواطنين المتقاعدين الذين يتلقون معاشات التأمينية، أكد رئيس الجمهورية في كلمته أن هذه الفئة تستحق الاهتمام الخاص، وبالفعل تم تنفيذ القرار بزيادة 15 ألف دينار جزائري للمتقاعدين الذين يتقاضون رواتب بقيمة عشرة آلاف دينار، بينما يصل راتب الفئة الأولى إلى 20 ألف دينار، وفي نفس البيان، تم الإعلان عن موعد صرف الزيادة وتحديده.

موعد صرف رواتب التقاعد في الجزائر 2024

وفقاً لإعلان الأمين العام للصندوق الوطني، من المقرر أن تبدأ الزيادة المرتقبة في المعاشات التقاعدية اعتباراً من شهر مايو 2024، تم تعديل قانون الزيادة على المعاشات والكشف عنه، حيث يمنح الفئة المستحقة الحق في الحصول على زيادة سنوية في كل عام خلال شهر مايو، تأتي هذه الخطوة في إطار دعم ومساندة فئة كبار السن، حيث يتم تقديم العديد من الخدمات في مختلف المجالات لتحسين مستوى المعيشة وتلبية احتياجاتهم.