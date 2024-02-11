مبروكـ المقبولين.. اسماء المشمولين بقطع الاراضي وزارة الصحة pdf عموم المحافظات dari.iq

العاملون والعاملات في وزارة الصحة العراقية يتساءلون في الوقت الحالي عن اسماء المشمولين بقطع الاراضي وزارة الصحة، حيث رابط المشمولين بهذه القطع بمختلف المديريات في دولة العراق، وبتقرير اليوم نوضح لكم أسماء السادة المشمولين بهذه القطع والتي أرسلت وزارة الصحة بيان إلى المديريات بأسمائهم، تابعوا سطورنا القادمة عبر “البديل”.

اسماء المشمولين بقطع الاراضي وزارة الصحة

جهزت الصحة العراقية كشوفات بأسماء السادة العاملين بها والراغبين في الحصول على قطع أراضي للبناء عليها، حيث جهزت الوزارة كشوفات بالأسماء المشمولين pdf، وذلك لكل مديرية، ومن ثم وجهت الكشوفات للمديريات لإبلاغ المقبولين لاستكمال الإجراراءت والحصول على هذه القطع، والجدير بالذكر أنه تم إتاحة الاستمارة للتقديم في وقت سابق، والآن تم إعلان الأسماء وباقي فقط مرحلة التسليم، وعلى أي حال يمكن للسادة المتقدمين الاستعلام عن أسمائهم عبر تحميل الرابط.

استعلام الاستمارة الالكترونية توزيع الأراضي

وضحنا لكم اسماء المشمولين بقطع الاراضي وزارة الصحة pdf في كل مديريات العراق، والجدير بالذكر أن الأراضي يتم تقديمها للموظفين على مراحل، التقديم على الاستمارة، ثم التدقيق وإعلان الأسماء، ثم مرحلة التسليم، ويمكن الاستعلام عن الاستمارة من خلال السير على الخطوات التالية: