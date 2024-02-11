“فرصة من ذهب”.. الشروط المطلوبة للتسجيل في وظائف شركة مصر للطيران 2024 وما هي المستندات المطلوبة.. الكل هيشتغل

يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية التسجيل في وظائف شركة مصر للطيران لعام 2024، وهي فرصة مهمة للكثير من الأشخاص الذين يسعون للانضمام إلى إحدى أهم شركات الطيران، وتقوم شركة مصر للطيران بتقديم خدمات النقل الجوي بمستوى عالٍ من الجودة والاحترافية، وتسعى شركة مصر للطيران لتوظيف أفراد ذات مستوى عالي من الكفاءة، حيث قامت شركة مصر للطيران بالإعلان عن تلقي طلبات الراغبين في شغل وظائف مضيف أو مضيفة جوية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

الشروط المطلوبة لتعيين أصحاب الخبرة بوظائف مصر للطيران 2024

قامت شركة مصر للطيران بالإعلان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك الشروط المطلوبة لكي تستطيع التقديم في هذه الوظائف والشروط كالتالي:

يجب توافر شهادة ثانوية عامة، أو مؤهل عال.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عاما، ولا يزيد عن 35 عاما.

يستطيع الذكور والإناث التقديم.

يجب أن يتناسب الطول مع الوزن

يجب اجتياز كافة اختبارات مصر للطيران.

شروط وظائف مصر للطيران للجدد بدون خبرة 2024

يجب توافر مؤهل عال لغات أو مؤهل عال مسبوق بثانوية عامة لغات.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما ولا يزيد عن 30 عاما.

التقديم للذكور والإناث.

يجب تناسب الوزن مع الطول.

يجب اجتياز كافة الاختبارات المطلوبة.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف مصر للطيران 2024

قامت شركة مصر للطيران بالإعلان عن الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في الوظائف والمستندات كما يلي: