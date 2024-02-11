مبارك عليكم النتيجة.. “لينك مباشر” نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 عموم محافظات العراق

تعتبر نتيجة الثالث المتوسط من أهم النتائج التي تمر بها عدد كبير من الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية، فضلاً عن وزارة التربية العراقية تقوم في الوقت من إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بعرض النتيجة وهي في مرحلة المراجعة النهائية لجميع أوراق الإمتحانات ليتم العمل على إعلان النتيجة ورفعها عبر المواقع الرسمي سواء الوزارة او موقع نتائجنا ليسهل القيام بمعرفتها بكل سهولة.

عرض نتائج الثالث متوسط 2024 بالعراق

أوضحت وزارة التربية العراقية، أن أوراق امتحانات الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية تمر بعدة مراحل مختلفة من اهمها القيام بتصحيح الأوراق بشكل واضح ودقيق، ومن ثم يتم القيام برصد الدرجات الخاصة بكل طالب من المراحل الدراسية، وعليه يتم العمل على مراجعة الدرجات أكثر من مرة لضمان كل طالب على ما يستحقه وفقًا لأداءه في الإمتحانات.

استخراج نتائج الثالث المتوسط في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة التي يُرجى القيام بإتباعها من أجل الإطلاع عن نتائج الطلاب في العراق، وفقًا لما يلي:-