خبر زي السكر ليك قبل رمضان.. صرف 100 رغيف خبز بدون ما يكون معاك بطاقة تموين ولكن بشروط.. هي دي الأخبار ولا بلاش

يعد الخبز من أهم السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنين بكثرة، حيث يعتبر الخبز من الأطعمة الأساسية التي يتناولها المواطنين بشكل يومي، وذلك بشأن رفع الدعم المقدم على رغيف العيش كونه من إحدى أهم القضايا التي تثير اهتمام كافة المواطنين في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، وسوف نعرض لكم في هذا المقال حقيقة صرف 100 رغيف بدون بطاقة.

حقيقة صرف 100 رغيف خبز بدون بطاقة

قامت وزارة التموين بالموافقة على القيام بإطلاق كارت العيش الجديد للمواطنين ووضحت بعض التصريحات الخاصة بشأن المنظومة الجديدة التي يتم تطبيقها على المخابز السياحية، حيث أنها تضم جميع المواطنين الذين لا يحملون البطاقة التموينية وليس لديهم الدعم المقدم على رغيف العيش، والهدف من هذا الكارت هو تقليل العبء على المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار التي تمر بها البلاد.

كارت العيش الجديد

عند قيام المواطن بشحن الكارت بمبلغ قيمته 100 جنيه مصري سوف يحصل على 125 رغيف.

إذا قام المواطن بشحن الكارت بمبلغ قيمته 50 جنيه سوف يحصل على 62 رغيف.

عند قيام المواطن بشحن الكارت بقيمة 25 جنيه سوف يحصل على خمسة وعشرون رغيف.

كيفية التعامل مع كارت العيش الجديد

يبحث الكثير من المواطنين لمعرفة طريقة التعامل مع كارت العيش الجديد، وطريقة التعامل مع الكارت كالتالي: