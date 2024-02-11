السجاير ولعت في المحلات.. ارتفاع جنوني يضرب اسعار السجائر اليوم الأحد 11 فبراير 2024.. هنبطل نشربها خلاص!!

لقد أصدرت اليوم الاحد الشركة فيليب موريس في مصر بيانًا يفيد بأنها قد قامت بزيادة أسعار جميع أصناف سجائرها كل انواع السجائر، سواء السجائر العادية كالعلامات التجارية مارلبورو و أل أند أم وميريت أو منتجات التبغ المحمّص مثل HEETS و TEREA مع العلم سيتم تطبيق هذه الزيادة بدأ من يوم الأحد 11 فبراير وقد أبانت ووضحت الشركة أن الأسعار المحدّثة أصبحت معروضة بوضوح من خلال أكواد الاستجابة السريعة QR التي تم إدراجها على العبوات، وهي مفعلة منذ عام 2022. وقد حثت الشركة الموزعين وتجار التجزئة على الالتزام بالأسعار الجديدة كما هي معلنة، دون الغلاء في الاسعار بين الشعب.

أسعار السجائر الأجنبية الجديدة في مصر

قد وصلت سعر عبوة “ميريت” الرسمي بمختلف أنواعها هو 85 جنيه.

تحدد القيمة المعتمدة او الرسمية لمنتج مارلبورو بمختلف فئاتها بسعر واقدر بـ 79 جنيهًا مصريًا.

سعر البيع المحدد لعلبة سجائر مارلبورو كرافتد “Marlboro Crafted” بجميع أصنافها هو تسعة وستون جنيها مصريا.

تبلغ التكلفة المعتمدة لعلبة «L&M» بأصنافها المختلفة تسعة وخمسون جنيهاً مصرياً لكل علبة.

يُحدد سعر البيع الرسمي لأصناف عبوات التبغ المُسخن “HEETS Selections” بمبلغ 64 جنيهاً مصرياً لكل عبوة.

تم تحديد سعر بيع عبوات التبغ المحمص “HEETS Dimensions” بكافة أصنافها بمبلغ ٦٤ جنيه مصري لكل عبوة.

تم تحديد سعر عبوة “TEREA” للتبغ المحمص بأصنافها المختلفة بـ 64 جنيه مصري لكل منها.

سجائر الشركة الشرقية للدخان

أعلنت شركة “إيسترن كومباني” أن مجلس الإدارة وافق على تحديد قائمة جديدة لأسعار منتجاتها من السجائر، المعسل، السيجار وتبغ الشعر، وذلك في التاسع من نوفمبر للعام 2023.

أفادت الشركة الشرقية للدخان بأن هناك زيادة في أثمان السجائر الوطنية تتراوح ما بين اثني عشر في المئة وثلاثة وثلاثين في المئة، وتشمل هذه الزيادات إحدى عشر نوعًا من أنواع السجائر المفضلة لدى الجمهور.

تكاليف الدخان المنتج داخلياً بمصر “الشركة الشرقية

سعر العلبة الرسمية التي تحتوي على ١٠ أعقاب سجائر أصبح ٢٠ جنيه مصري، بعد أن كان ١٥ جنيه.

تم تحديد القيمة الرسمية لسجائر كليوباترا بحجم كينج سايز بـ 27 جنيه مصري بدلًا من السعر القديم البالغ 23 جنيهًا.

تم تحديد القيمة الرسمية لعملة كليوباترا-سوفت كوين بـ 27 جنيه مصري بدلًا من 24 جنيهًا.

التكلفة المعلنة لصندوق كليوباترا هي 27 جنيه مصري بدلًا من 24 جنيه.