اهلا بالعيد.. أسعار كحك العيد 2023 في أشهر المحلات “العبد، لابوار، مونجيني، ايتوال”

أسعار كحك العيد 2023، مع اقتراب حلول عيد الفطر الذي لا يفصلنا عنه سوى أيام قليلة للغاية يتزايد البحث عن أسعار كحك العيد 2023 الذي يقبل على شرائه الالاف من المواطنين، والذي يعد مظهر من مظاهر الفرحة التي تدخل السرور إلى قلب الكبار قبل الصغار، ولذا فاليوم نقدم لكم قائمة أسعار كحك العيد في عدد من أشهر المحلات مثل:”العبد ولابوار وايتوال ومونجيني وقويدر”.

أسعار كحك العيد 2023 في العبد

وقد أعلن حلواني “العبد” عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك عن اسعار كحك العيد بأنواعه المختلفة:

علبة كحك ملبن 170 جنيه للكيلو.

عبوة كحك بالعجمية 170 جنيه للكيلو.

علبة كحك بعين جمل 220 جنيه للكيلو.

عبوة كحك مشكلت 180 جنيه للكيلو.

علبة كحك بالفسدق 240 جنيه للكيلو.

أسعار كحك العيد 2023 في لابوار

علبة كحك سادة وزن كيلو بسعر 275 جنيه.

عبوة كحك بالعجوة وزن كيلو بسعر 275 جنيه.

علبة كحك عجمية وزن كيلو بسعر 285 جنيه.

عبوة كحك جوز مطحون وملبن وزن كيلو بسعر 300 جنيه.

علبة كحك بالجوز وعين جمل وزن كيلو بسعر 340 جنيه.

عبوة كحك بالفستق وزن كيلو بسعر 480 جنيه.

أسعار كحك العيد 2023 في مونجيني

علبة كحك سادة وزن كيلو بسعر 125 جنيه. عبوة كحك عجمية وزن كيلو بسعر 135 جنيه. علبة كحك بالبندق وزن كيلو بسعر 160 جنيه. عبوة كحك بالملبن وزن كيلو بسعر 120 جنيه. علبة كحك بالفستق وزن كيلو بسعر 155 جنيه. عبوة كحك عين الجمل وزن كيلو بسعر 160 جنيه.

اسعار كحك العيد 2023 في ايتوال