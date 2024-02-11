Final Afcon 2024:تردد قناة الجزائرية الارضية الناقلة لمباراة كوت ديفوار VS نيجيريا بنهائي افريقيا

تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة لنهائي أمم أفريقيا اليوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024 بين منتخب نيجيريا ومنتخب كوت ديفوار صاحب الأرض والجمهور ، والتي تأهل المنتخب الايفوارى بعد اداء متواضع للغايه في دور المجموعات، والذي كان أوشك على خروج منها ، وبينما ارتفاع أداؤه تدريجيا في الأدوار النهائية والى أن وصل إلي النهائي اليوم مع منتخب نيجيريا والذي اداءه هو الأقوى للغاية منذ انطلاق البطولة.

تردد قناة الجزائرية الارضية

تقدم قناة الجزائرية الأرضية إلي متابعيها منذ انطلاق البطولة مباريات كاس أمم أفريقيا، والتي كانت بالأخص تعرض مباريات المنتخب الجزائري والمنتخبات العربية المشاركة والتي خرجت واحد تلو الأخر وسط أمال كبيرة من جماهيرها من أن النهائي اليوم به على الأفل منتخب عربى وبالأخص المنتخب المغربي والذي كان رابع العام ومنتخب مصر الأكثر تتويجيا، ولكن على الرغم من أن منتخب الايفوارى هو صاحب الأرض والجمهور، إلي انه الاضعف اداءا من منتخب نيجيريا المستحق للقب بكل جدارة .

القناة الناقلة لنهائي امم افريقيا

يبحث الان متابعى كرة القدم في القارة السمراء عن تردد قناة الجزائرية الأرضية لمتابعة مباراة نيجيريا وكوت ديفوار التي تنقل المباراة من خلال شاشتها التالية:

التردد: 11680.

القمر الصناعي : نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي H.

جودة القناة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد القناة على هوت يبرد

التردد: 12577.

معدل الترميز: .27500

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: sd.

تردد قناة الجزائرية الأرضية على استرا