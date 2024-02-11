هسة ✅✅ تحميل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة 2024 السابعه عبر منصة مظلتي الالكترونية

تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتنزيل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة 2024 خلال الساعات المقبلة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التي وفرته الوزارة العراقية للإعلان عن أسماء المشمولين، ولكن فور حصر كافة الأسماء واكتمال مراجعة طلبات المتقدمين بالتسجيل من قبل اللجان المختصة، وبعدها يمكن للمتقدمين الاستعلام عن أسماء المشمولين عبر الرابط الإلكتروني الذي نوضحه خلال السطور التالية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة 2024

الوزارة العراقية للشؤون الاجتماعية تهدف دائما لتقديم الدعم لدى أفراد الشعب العراقي، ولكن لمن يستوفي فيه الشروط التي نصت عليها الوزارة للاستفادة المواطنين من هذا الدعم وهذه الشروط تتوفر في التالي:

المتقدم يجب أن يكون عراقي الجنسية ومقيم بصفة مستمرة.

من الشروط عدم استفادة المتقدم من برامج الدعم الأخرى المقدمة من الحكومة العراقية.

ألا يمتلك المتقدم أصولا مؤكدات غالية الثمن.

ألا يقل عمر متقدمة من السيدات عن 15 عاما وألا تزيد عن 55 عاما.

من شروط الاستحقاق أن يكون المتقدم يعاني من مشاكل صحية ولكن بتقديم ما يثبت ذلك من مستندات.

ألا يقل عمر متقدم من الرجال عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.

أن يكون عدد أفراد الأسرة المستحقة لا يقل عن أربعة أفراد.

من شروط المستوفي أيضًا ألا يمتلك حسابات بنكية، أو سجلات تجارية.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

في حالة استحقاق المتقدم المستوفي به الشروط التي نصت عليها الوزارة، يمكن له الاستعلام بالطريقة التالية: