تردد قناة وناسة Wanasah TV الجديد 2024 لمشاهدة أجدد وأحلى أغاني الأطفال

يبحث الكثير من المواطنين عبر حساباتهم عن تردد قناة وناسة Wanasah TV الجديد المتاح على القمر الصناعي النايل سات وكذلك عرب سات، فلقد أصبحت قناة وناسة أحد أهم قنوات الأطفال الموجودة على الساحة الفضائية بل في أوائل القنوات، فلقد حصلت على إعجاب ملايين الأطفال من مختلف الدول العربية وباتوا يتساءلون يوميًا عنها ويواصلون مشاهدة ما تقوم بعرضه خلال 24 ساعة يوميًا.

تردد قناة وناسة Wanasah TV

والآن سنقوم بتوضيح تردد قناة وناسة Wanasah TV بعد أن نشرته إدارة القناة على صفحاتها الشخصية على شبكة الإنترنت وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث يمكن ضبط إعداداتها على القمر الصناعي النايل سات من خلال التالي:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

الجودة: SD.

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

الجودة: HD.

قناة وناسة للأطفال

وبعد التعرف على تردد قناة وناسة Wanasah TV، فنريد التعرف على أن قناة وناسة تعتبر من أهم قنوات الأطفال بالوطن العربي حيث تمكنت خلال وقت قصير من استحواذ إعجاب العديد من الأطفال من فئات عمرية مختلفة نظرًا للأغاني والبرامج التي تقدمها والتي عبر شخصية مثيرة للجدل يتحاور ويتفاعل معها الأطفال ألا وهي شخصية لولو.

وقامت بتقديم الكثير من الأغاني مثل أغنية يا لولو، ووينك، ولولو الشطورة، ولولو صارت شرطية، وغيرها من الأغاني التي يرددها الأطفال يوميًا والتي تتم باللغة العربية السهل والبسيطة الواضحة والمفهومة من قبل الأطفال، فلقد تم تأسيس تلك القناة في عام 2007 ويمكن بكل سهولة ويسر متابعتها في الشرق الأوسط وكذلك القرن الأفريقي وكذلك عبر قناة يوتيوب والقمر الصناعي بدر 4.