التسجيل في العمالة غير المنتظمة في مصر، إليكم الشروط الأساسية وموعد صرف المنحة المتوقع

بهدف دعم الفئات الأشد احتياجاً، أعلنت الحكومة المصرية، من خلال وزارة القوى العاملة، عن تقديم منحة بقيمة 1000 جنيه للعمال غير المنتظمين لعام 2024، تهدف هذه المنحة إلى تخفيف الضغوط المالية عن هذه الفئة، ومساعدتها في التعامل مع التحديات الاقتصادية، سنوضح في الفقرات القادمة جميع التفاصيل المتعلقة بهذه المنحة، لتمكينكم من الحصول عليها، يرجى متابعتنا الآن.

شروط التسجيل في العمالة غير المنتظمة

وزارة القوى العاملة المصرية قد حددت عدة شروط يجب توافرها للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة والتي تبلغ 1000 جنيه، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي من النقاط.

أن يكون المتقدم خاضع إلى العمالة غير المنتظمة عدم تسجيل المتقدم في “التأمينات الاجتماعية والعمل” عمر المتقدم لا يقل عن 18 عاماً عدم امتلاك المتقدم لأي أصول أو عقارات أو ممتلكات عدم تسجيل المتقدم في أي جهة حكومية أخرى يجب أن يكون المتقدم مقيماً في جمهورية مصر العربية

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المنحة مختصة فقط في المواطنين حاملي الجنسية المصرية.

رابط التسجيل في العمالة الغير منتظمة 2024 في مصر

بناءً على الشروط التي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة المصرية، يمكن لجميع المواطنين الذين يستوفون هذه الشروط، والتي تم شرحها في الفقرات السابقة، التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2024 والحصول على 1000 جنيه مصري من خلال زيارة رابط تسجيل العمالة غير المنتظمة 2024، وملء جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح، بما في ذلك الاسم والرقم القومي.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2024

لم يتم تحديد موعد صرف المنحة حتى الآن، إلا أن من المتوقع أن يتم ذلك خلال الأشهر الأولى من عام 2024، يجري مراجعة جميع الطلبات المقدمة للتحقق من استيفاء الشروط، وسيتم صرف المنحة للأشخاص المستحقين فقط.