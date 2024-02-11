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مبارك لطلاب وطالبات العراق”نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2024 وكيفية الاطلاع عليها”
وزارة التربية والتعليم العراقية أعلنت عن موعد ونشر نتائج طلاب وطالبات مرحلة الصف السادس الإعدادي للدور الأول 2024 وفيما يلي، سنشرح الآن بالتفصيل كيفية الاستعلام عن النتائج بسهولة وبشكل سهل.
- أولاً قم بالتسجيل والدخول عبر الموقع الرسمي “نتائجنا”.
- ثم بالبحث عن نتائج السادس الاعدادي الدور الاول بالصفحة الأمامية.
- فى الخطوة التالية ستقوم بالنقر علي المحافظة.
- الضغط فوق الزر تحميل النتائج pdf.
- سوف يظهر أمامكم نتائج الطلاب والطالبات.
باتباع هذه الخطوات يمكنك الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2024 بكل سهولة ويسر عبر موقعنا البديل ولمعرفة نتائج اخري يمكنكم زيارة موقعنا .