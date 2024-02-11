“مش هتدخل الامتحان بدونها” خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 الحق مستقبلك

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أن تسجيل استمارة الثانوية العامة سيكون عبر موقع الوزارة الإلكتروني في المواعيد المقررة، وذلك ليتمكن الطالب من دخول امتحانات اخر العام، وسنوضح لكم في السطور الآتية كيفية التسجيل بالخطوات :

زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني الرسمي ثم الانتقال الى “تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للإمتحان للعام الدراسي 2023/ 2024.

وللدخول الى صفحة التسجيل مباشرةً قم بالضغط على هذا الرابط.

اختر الصف المراد التسجيل به وللثانوية العامة اضغط على “الصف الثالث الثانوي”.

ومن أسفل الصفحة اضغط على “تسجيل الدخول” وقم بإدخال البريد الإلكتروني الموحد في الخانة المخصصة.

إذا لم يكن لديك بريد إلكتروني مدرسي اضغط على “إنشاء حساب البريد الإلكتروني”.

بعد الدخول الى الحساب الشخصي يقوم الطالب بتعبئة البيانات المطلوبة ورفع الصورة.

بعد الانتهاء على الطالب أن يضغط على “حفظ” لتسجيل الاستمارة.

ما هو موعد انتهاء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024؟

تم فتح باب تسجيل استمارة الثانوية العامة وسيمتد موعد التسجيل الى يوم الخميس الموافق 22 فبراير، وذلك حتى يتم تسجيل جميع الطلبة الراغبين بدخول امتحانات آخر العام التي من المقرر أن تقام بعد أشهر قليلة.

ما هي المواصفات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 2024؟