موعد إجازة عيد الفطر 2023 للقطاع العام والخاص والمدارس

موعد اجازة عيد الفطر المبارك 2023، ايام قليلة تفصلنا عن ايام اجازة عيد الفطر المبارك، لذلك يبحث جميع العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي عن موعد اجازة عيد الفطر المبارك، حيث يكون لشهر ابريل عدد كبير من الاجازات الرسمية الحكومية مدفوعة الاجر، ومن خلال موقع البديل سنتعرف علي موعد اجازة عيد الفطر المبارك وجدول الاجازات الرسمية لشهر ابريل.

موعد اجازة عيد الفطر المبارك 2023

قام مجلس الوزراء بالاتفاق مع دار الافتاء المصرية بتحديد موعد اجازة عيد الفطر المبارك 2023، حيث يكون شهر رمضان 29 يوما علي ان يكون يوم الخميس الموافق 20 ابريل 2023 هو اخر يوم فى شهر رمضان المبارك، ومن المفترض ان يكون يوم الجمعة الموافق 21 ابريل 2023 هو اول ايام عيد الفطر المبارك وذلك وفقا للمعهد القومي للبحوث الفلكية.

موعد اجازة يوم شم النسيم

يعتبر شهر ابريل من اكثر الشهور الميلادية لعام 2023 الذي يحتوي على عدد كبيرمن ايام الاجازات الرسمية مدفوعة الاجر، حيث من المفترض ان يكون يوم الخميس القادم الموافق 13 ابريل 2023 هو يوم خميس العهد كما يسمي عند الاقباط، ثم يوم الجمعة الموافق 14 ابريل 2023 هو يوم الجمعة اليتيمة، ويوم السبت الموافق 15 ابريل هو سبت النوى ويكون يوم الاحد الموافق 16 ابريل هو حد الزعف، وبعد ذلك يكون يوم الاثنين الموافق 17 ابريل 2023 هو عيد شم النسيم، ولكن يتم ترحيل اجازة عيد شم النسيم الي يوم الخميس الموافق 20 ابريل 2023 وذلك بدلا من يوم الاثنين وذلك بهدف استفادة جميع الموظفين في الدولة في القكاع الخاص والحكومي علي اجازة لمدة اسبوع كامل.