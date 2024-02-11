“moi.gov.iq” رابط حجز موعد البطاقة الوطنية العراقية الموحدة 2024

يعاني العديد من المواطنين في العراق من صعوبة الحصول على بطاقة الهوية الوطنية الموحدة، والتي تعد وثيقة هامة للتعامل مع الجهات الحكومية والخدمات العامة، ومن أجل تسهيل هذه العملية وتوفير وقت المواطنين قامت الحكومة العراقية بإطلاق رابط حجز موعد البطاقة الوطنية الموحدة لعام 2024 عبر موقع مديرية الشؤون الوطنية في العراق، يتيح هذا الرابط للمواطنين حجز موعد مسبق للحصول على البطاقة الوطنية دون الحاجة للذهاب إلى المقرات المختصة، في هذا المقال سنتناول خطوات حجز موعد البطاقة الوطنية العراقية والشروط المطلوبة للحجز، بالإضافة إلى المستندات التي يجب تقديمها للحصول على البطاقة.

خطوات حجز موعد البطاقة الوطنية

لحجز موعد البطاقة الوطنية العراقية الموحدة لعام 2024 يجب اتباع الخطوات البسيطة التالية:

قم بزيارة موقع مديرية الشؤون الوطنية في العراق من خلال الرابط التالي: moi.gov.iq.

ابحث عن أيقونة الخدمات الإدارية وقم بالضغط عليها.

ستظهر لك صفحة تحتوي على العديد من الخدمات قم بالبحث عن رابط حجز موعد البطاقة الوطنية وانقر عليه.

ستقوم بتحميل استمارة الحجز على جهازك، يجب أن تقوم بملئها بكافة التفاصيل الشخصية المطلوبة.

قم بإدخال معلوماتك الشخصية مثل الاسم واللقب وتاريخ الميلاد والعنوان والرقم القومي، وتأكد من تسجيلها بشكل صحيح.

بعد اكتمال الملئ قم بتوقيع المستند الإلكتروني بنفسك.

اختر موعدًا مناسبًا لك لمراجعة المقر المختص لاستلام البطاقة.

شروط حجز موعد البطاقة الوطنية في العراق

تم تحديد بعض الشروط التي يجب توفرها لحجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق عام 2024، وتشمل ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يجب أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا أو أكثر.

يجب أن يتم حجز البطاقة قبل الموعد المحدد للمراجعة بثلاث أيام.

يجب على المتقدم دفع رسوم الحجز المحددة وهي 5000 دينار عراقي.

يجب على المتقدم الحضور في الموعد المحدد لاستلام البطاقة.

الأوراق المطلوبة لاستلام البطاقة الوطنية

عند حضور الموعد المحجوز يجب أن يقدم المواطن المستندات التالية لاستلام البطاقة الوطنية: