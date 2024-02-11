بدون تقطيع| نزل الآن تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024 عبر النايل سات واتفرج على مباراة نيجيريا وكوت ديفوار نهائي كأس أمم إفريقيا 2023

تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024 فهو من أكثر الترددات بحثاً الفترة الماضية مع انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، حيث أعلنت إدارة القناة على إذاعتها عدد من المباريات بدون تشفير أو انقطاع، وقد تسبب هذا في جذب ملايين المشاهدين على متابعتها وتنزبل تردد القناة على أجهزة استقبالهم، وسنتابع معكم من خلال موقعنا “البديل” التردد الجديد لقناة الجزائرية الأرضية 2024 عبر النايل سات.

تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024

تنقل قناة الجزائرية الأرضية مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2024 بين فريقي نيجريا وكوت ديفوار، التي من المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الأحد الموافق 11 فبراير الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وقد حققت قناة الجزائرية 2024 الأرضية شهرة واسعة مع انطلاق البطولة.

تردد قناة الأرضية الجزائرية հd

يمكنكم الآن تنزيل تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024 عبر الأقمار الصناعية المختلفة من خلال هذه الترددات:-

تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات

التردد:- 11680.

الاستقطاب:- أفقي.

معدل الترميز:- 27500.

معامل تصحيح الخطأ:- 3/4.

تردد القناة على القمر الصناعي هوت بيرد

التردد:- 12577.

الاستقطاب:- أفقي.

معدل الترميز:- 27500.

تردد القناة على قمر استرا

التردد:- 11597.

الاستقطاب:- عمودي.

معدل الترميز:- 27500.

خطوات تنزيل الجزائرية الأرضية 2024