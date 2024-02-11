“اجري ضيف مراتك بسرعه”.. تعرف على خطوات وطريقة تسجيل الزوجة في بطاقة التموين.. زغروطه من هنا للصبح.!!

يحتاج الكثير من الأفراد من الشعب المصري إلى معرفة الإجراءات المطلوبة واللازمة لإدخال أسماء زوجاتهم وأبنائهم ضمن بطاقة التموين الخاصة بهم عند استقلالهم عن بطاقة العائلة نتيجة للزواج، من المهم اليوم الإشارة إلى أن وزارة التموين تقدم هذه الخدمة بطريقة ميسرة وسهلة، إذ يُمكن تنفيذ كل الخطوات اللازمة لهذه الإضافة من خلال المنصة الإلكترونية لمصر ومن خلال هذه المقالة، سنزودكم بجميع المعلومات الضرورية عن كيفية تنفيذ هذه العملية، تابعو معنا من خلال موقع البديل.

بطاقة تموين الزوج

وزارة التموين ذكرت تفاصيل بعضها يتعلق بإضافة الزوجة إلى بطاقة التموين الخاصة بزوجها بعد أن تم فصلها من بطاقة الأسرة إذا كانت الابنة تحصل على الخبز فقط ولا يُسمح لها بالحصول على سلع أخرى فعند نقلها إلى بطاقة الزوج ستظل تستفيد من نفس الدعم المخصص للخبز فقط بالمقابل إذا كان الزوج يستلم الخبز فقط من دون السلع الأخرى سيستمر في الحصول عليها بعد انفصاله عن أسرته.

تسجيل الزوجة في بطاقة التموين

يجب أن يتضمن نموذج بطاقة التموين الزوج والزوجة وطفلان وبذلك يجب ألا يتجاوز عدد الأشخاص المبينين في بطاقة التموين الأربعة هل تم للزوج إضافة زوجة أخرى سابقًا على بطاقته؟ وجود سبب لفصل الزوجة من بطاقة أسرتها يتم منح الزوجة حقًا يتضمن الحصول على بطاقة التموين التي تحتوي عليها والدها وتخص أسرتها.

شروط ضم الزوجة

يتطلب ضم الزوجة على بطاقة تموين الزوج لعام 2023 تقديم الوثائق التالية:

عند العمل على إدخال الزوجة إلى بطاقة التموين، من الضروري تقديم جميع الأوراق المطلوبة، وتتضمن الأوراق التالية: