اتفرج من بيتك من غير ولا شلن .. 18 قناة مجانية ناقلة مباراة نيجيريا وساحل العاج نهائي امم افريقيا اليوم

لحظات قليلة تفصلنا عن نهائي كأس أمم إفريقيا، حيث مباراة بين كوت ديفوار ومنتخب نيجيريا بالمنافسات النهائية للنسخة الحالية، ونجد الكثيرون يتساءلون في الوقت الحالي عن القنوات المجانية الناقلة لهذا اللقاء، ونُعلن لكم عبر “البديل” 18 قناة مجانية لنهائي كأس أمم إفريقيا، فدعونا نوضح لكم هذه القنوات، تابعوا معنا.

18 قناة مجانية لنهائي كأس أمم إفريقيا

عشاق الساحرة المستديرة في القارة السمراء مُسلطة في الوقت الحالي عن استاد الحسن واتارا في كوت ديفوار الآن، حيث المباراة النهائية بمنافسات كأس الأمم الإفريقية، المباراة النهائية، وقد تم الإعلان عن ثمانية عشر قناة ناقلة هذا اللقاء، وتأتي تلك القنوات على النحو التالي:

Arryadia TNT HD. .BeIN Sports AFCON 1 beIN Sports HD 3 Max beIN Sports HD 2 Max BBC Three Sky Sports Football UK Sky Sports Main Event UK ORTM Algerian 1 -Local Ziggo Sport Select HD Sportdigital Tele Congo Gabon 1ere RTI 1 RTS 2 Senegal Sky Sports Premier League UK Max Sport 1 HD Sport TV6 Portugal

والقناة الثامنة عشر هي قناة الجزائرية الرياضية، والتي أعلن التلفزيون الجزائري عن نقل المباراة على شاشته للمواطنين، والتي تحتاج فقط على فك الشفرة الخاصة بها فقط.

موعد مباراة كوت ديفوار ونيجيريا

تمكن نيجيريا ومنتخب ساحل العاج أيضًا من حجز موعدًا لكلاهما في الدور النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وسوف يتواجها اليوم بعد قليلة في الدور النهائي، حيث مواعيد المباراة على حسب الدولة ستكون كالتالي: