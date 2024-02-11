“يبختك هتاخد بدل التموين اتنين” الأوراق المطلوبة لإضافة الزوجة والأبناء على بطاقات التموين 2024: الحق ضيف عيالك

بشرى سعيدة لأصحاب البطاقات التموينية حيث قامت وزارة التموين المصرية بفتح الباب لضم الزوجة والأبناء على البطاقات من أجل زيادة الدعم للمستحقين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، وقد تلقى المواطنين رسالة تفيد بالتوجه لمكتب التموين لإتمام الإجراءات، واليوم سنوضح لكم من خلال هذا المقال خدمات بطاقة التموين والشروط والمستندات المطلوبة لتحديث البيانات.

إضافة الزوجة والأبناء على بطاقات التموين 2024

أرسلت وزارة التموين يوم الخميس الماضي لأصحاب بطاقات التموين رسائل مدونة على بون صرف الخبز مفادها أنه بإمكان صاحب البطاقة ضم زوجته وأبنائه الى البطاقة التموينية للاستفادة من الدعم على السلع الغذائية لجميع أفراد الأسرة، وذلك من خلال توجهه الى أقرب مكتب للتموين وتحديث بياناته.

وجاءت هذه الخدمة بعد شكوى البعض بعدم قدرتهم على ضم زوجاتهم أو أحد أبناءهم الى البطاقة أو وجود لبس في البيانات مثل تبديل الزوجة مع أحد الأبناء، وبالتالي حصوله على دعم أقل من المستحق والمعاناة المستمرة بسبب غلاء الأسعار بسبب فقط وجود خطأ غير مقصود في بيانات صاحب البطاقة.

كما توجد أزمة عدم مطابقة الاسم للرقم القومي والتي يتم حلها مع تحديث البيانات وتقديم المستندات المطلوبة.

الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقات التموين 2024

أي خطأ في بيانات المواطن صاحب بطاقة التموين يمكن إصلاحه بسهولة من خلال زيارة مكتب التموين وتقديم طلب بتعديل البيانات أو تحديثها وبالتالي عدم حرمانه مما يستحقه من سلع مدعمة، ويقوم بعدها المكتب بإرسال البيانات الجديدة الى ديوان عام الوزارة لتسجيل هذه المعلومات، وعند تحديث البيانات يتوجب على صاحب الطلب تقديم الأوراق الآتية :